Сайт був неактивний кілька годин.

Відомий виробник колекційних фігурок Funko заблокував платформу для інді-розробників Itch.io.

Про це повідомили представники платформи в соціальних мережах. За їхніми словами, причиною стала скарга на одну зі сторінок сайту:

"Я не жартую, itchio було відключено Funko через те, що вони використовують якесь "ШІ-підкріплене" програмне забезпечення для захисту бренду під назвою Brand Shield, яке створило фальшивий звіт про фішинг нашому реєстратору, який проігнорував нашу відповідь і просто відключив домен."

Водночас компанія зазначила, що вони одразу ж видалили весь спірний контент із сайту: "Також, для ясності, ми дійсно видалили спірну сторінку, щойно отримали повідомлення, бо не варто боротися з такими речами."

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Під постом користувачі пропонують Itch.io подати до суду на реєстратор сайтів iwantmyname і Funko за необґрунтоване блокування сайту, яке спричинило втрату прибутку.

Раніше ми розповідали, що розробники мода для Half-Life 2 програмно заборонили грати у свою роботу блогерам, які критикували модифікацію.

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