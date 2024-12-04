Є такий мод для Half-Life 2 - Half-Life 2 Overcharged, який повертає в гру вирізаний контент, а також додає купу нових механік, зброї та ворогів уже від розробників модифікації. З цим модом Half-Life 2 відчувається буквально іншою грою.
Half-Life 2 Overcharged був випущений у 2022 році і став дуже популярним у фандомі HL, але водночас отримував і багато критики за зайву складність, хаос і найголовніше, грати в нього було не цікаво.
Нещодавно мод отримав масштабне оновлення під назвою Half-Life 2 Overcharged 2.0. Однак апдейт, який мав розв'язати всі проблеми модифікації, тільки посилив їх, викликавши ще одну хвилю невдоволення серед фанатів гри.
Але найцікавіше, що блогери, які раніше висвітлювали Half-Life 2 Overcharged, не змогли навіть випробувати нову версію мода. Під час запуску гри у певних ютуберів з'являлася помилка: "Припиніть нести нісенітницю про нас!". Загалом ця проблема торкнулася чотирьох блогерів.
Один із контентмейкерів під ніком NoClick, якого якраз у гру не пустили, заліз у код Overcharged і дізнався, що розробники мода створили своєрідний чорний список гравців, який назвали списком "антигромадян". Туди додали ID профілів Steam блогерів, які раніше критикували мод. Якщо зайти в гру з одного з цих профілів, мод просто вимкнеться з уже згаданою помилкою.
Зрозуміло, це не могло залишитися непоміченим, і зараз Half-Life 2 Overcharged 2.0 на 2-му місці за популярністю серед усіх модів на одному з найбільших сайтом ModDB. Звучить непогано, але цього рядка в рейтингу модифікація домоглася за рахунок користувачів, які заходять на сторінку просто щоб написати який-небудь образливий коментар.
Найпопулярнішим висловом щодо мода стало "The Sun is leaking" ("Сонце протікає"), це відсилання до візуального багу з самого Overcharged, за якого промені Сонця проникали в закриті кімнати.
Також дії моддерів суперечать правилам Steam. Код, націлений на профілі користувачів, вважається шкідливим, а значить, що Half-Life 2 Overcharged має бути видалений зі Steam.
Раніше ми розповідали, що розробниця популярних модів для Skyrim вирішила кинути свою роботу через цькування з боку гравців.