Проект також буде доступний на мобільних платформах

У мережі з'явилося проходження демо-версії Game of Thrones: Kingsroad, анонсованої на The Game Awards 2024.

На початку демо гравцеві запропонували вибрати один із шаблонів зовнішності персонажа, після чого героїня вирушає на дослідження Вестероса землями Білих ходоків.

Геймплейно Game of Thrones: Kingsroad являє собою, що називається, корейську MMORPG. У грі реалізована слешерна бойова система з активним таргетом.

За час демо, гравець бився переважно з нежиттю, але також серед ворогів зустрічалися, наприклад, велетні.

Звичайно, не обійшлося без зоряних камео. На шляху гравець зустрів Джона Сноу, який провів героїню та її дядька через землі Ходоків. У трейлерах також можна було побачити Лорда Варіса, а також Джейме і Серсею Ланністер.

Реліз Game of Thrones: Kingsroad заплановано на 2025 рік. Гра буде доступна на ПК, Android та iOS. Зараз в Азії проходить закрите бета-тестування, а з 16 до 22 січня воно відбуватиметься в Європі та США.

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