Демо-версія буде доступна до 4 березня.

У рамках фестивалю Steam Next Fest, який стартує ввечері 24 лютого, вийшла демоверсія Game of Thrones: Kingsroad, нової екшен-RPG за всесвітом "Гри престолів".

Гравцям запропонують досліджувати Вестерос як поодинці, так і в кооперативі, зустрічаючи на шляху відомих персонажів, включно з Джоном Сноу, Лордом Варісом, Серсеєю і Джейме Ланністером.

Щоб запустити демоверсію, знадобиться 30 ГБ вільного місця на SSD і обліковий запис NetmarbleID. У грі також використовується античит XIGNCODE3.

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Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10, 64-bit

CPU: Intel Core i5-2500K або AMD FX-8350

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Оперативна пам'ять: 16 ГБ ОЗП

Накопичувач: 60 ГБ, рекомендується SSD

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 10, 64-bit

CPU: Intel Core i7-9700 або AMD Ryzen 5 5500

GPU: GeForce RTX 2070 8GB або AMD Radeon RX 5700 XT

Оперативна пам'ять: 32 ГБ ОЗП

Накопичувач: 60 ГБ, рекомендується SSD

Демоверсія пропонує обмежену частину ігрового світу і буде доступна до 4 березня. Дати повноцінного релізу у гри поки що немає.

Раніше ми розповідали, що в рамках Steam Next Fest також вийде демоверсія ремейка першої "Готики".

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