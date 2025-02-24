У рамках фестивалю Steam Next Fest, який стартує ввечері 24 лютого, вийшла демоверсія Game of Thrones: Kingsroad, нової екшен-RPG за всесвітом "Гри престолів".
Гравцям запропонують досліджувати Вестерос як поодинці, так і в кооперативі, зустрічаючи на шляху відомих персонажів, включно з Джоном Сноу, Лордом Варісом, Серсеєю і Джейме Ланністером.
Щоб запустити демоверсію, знадобиться 30 ГБ вільного місця на SSD і обліковий запис NetmarbleID. У грі також використовується античит XIGNCODE3.
Мінімальні системні вимоги
- ОС: Windows 10, 64-bit
- CPU: Intel Core i5-2500K або AMD FX-8350
- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ ОЗП
- Накопичувач: 60 ГБ, рекомендується SSD
Рекомендовані системні вимоги
- ОС: Windows 10, 64-bit
- CPU: Intel Core i7-9700 або AMD Ryzen 5 5500
- GPU: GeForce RTX 2070 8GB або AMD Radeon RX 5700 XT
- Оперативна пам'ять: 32 ГБ ОЗП
- Накопичувач: 60 ГБ, рекомендується SSD
Демоверсія пропонує обмежену частину ігрового світу і буде доступна до 4 березня. Дати повноцінного релізу у гри поки що немає.
Раніше ми розповідали, що в рамках Steam Next Fest також вийде демоверсія ремейка першої "Готики".