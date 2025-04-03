Одна з найкращих ігор в історії стане безкоштовною для підписників Game Pass

Microsoft офіційно повідомила про появу GTA 5 в Game Pass для PC і Xbox вже 15 квітня.

Grand Theft Auto 5, одна з найкращих ігор в історії, яка залишається в топі продажів навіть через 12 років після виходу, готується до чергового повернення в Game Pass, але цього разу вперше порадує і користувачів PC Game Pass.

GTA 5 додадуть у підписку Game Pass для ПК і Xbox вже 15 квітня, йдеться в офіційному анонсі.

GTA 5 вже кілька разів з'являлася в Game Pass, але надовго вона не затримувалася (максимум – пів року), плюс, була доступна тільки в консольній версії. Цього разу проєкт буде доступний усім користувачам Game Pass на ПК (PC Game Pass) і Xbox (Standard і Ultimate).

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Користувачі зможуть запустити некстген-версію гри з новим контентом і поліпшеною графікою, яка дісталася до консолей навесні 2022 року, а до ПК – на початку березня 2025-го. За бажання геймери можуть грати в базову версію GTA 5 без поліпшень для нового покоління.

Також стали відомі ігри Xbox Game Pass у першій половині квітня:

Офіційно дата виходу GTA 6 все ще не оголошена, нам відомо тільки вікно – осінь 2025 року. Журналісти Kotaku впевнені, що прем'єра довгоочікуваного екшену відбудеться 28 жовтня.

При цьому глава Take-Two Штраус Зельник уже підтвердив, що GTA 6 вийде на ПК пізніше, ніж на консолях. Така вже традиція склалася у Rockstar: не випускати свої ігри на всіх платформах одночасно.

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