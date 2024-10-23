Історія Space Marine продовжиться в рамках антології Secret Level від Amazon Prime.

Нещодавно ми розповідали, що розробники Warhammer 40K: Space Marine 2, яка вийшла буквально місяць тому, вже планують сиквел. Однак виявляється, що продовження вийде набагато раніше, ніж усі думали.

Games Workshop, власники прав на франшизу Warhammer, заявили, що майбутній мультфільм за всесвітом в антології Secret Level стане прямим продовженням Space Marine 2.

За серію у всесвіті Warhammer 40K відповідає Дейв Вілсон, автор культового трейлера для Warhammer 40K: Dawn Of War, стратегії в реальному часі, що вийшла 2006 року.

Відео дня

Warhammer 40K: Space Marine 2 вийшов у вересні цього року. На релізі проєкт посів 2-й рядок у Steam серед найпопулярніших ігор. Нещодавно ми розповідали про великий патч для гри, у якому розробники змінили політику щодо користувацьких модів. Sabre і Focus не проти модифікацій у PvE-режимах гри, але банитимуть користувачів, які використовують їх у PvP, щоб не наплодити читерів.

Також нещодавно стало відомо, що зйомки другого сезону серіалу за Fallout почнуться вже в листопаді, про це заявила одна з акторок, яка грає в стрічці. Якщо виробництво піде за тим самим циклом, що й перший сезон, то продовження можна очікувати до 2026 року.

Трохи про Secret Level

Secret Level - анімаційна антологія короткометражок від творців Love, Death and Robots. Цього разу всі фільми стануть адаптацією відеоігор. Уже відомо про екранізації God of War, Armored Core, Warhammer і Sifu. Крім того, у проєкті візьмуть участь знамениті актори, наприклад Кіану Рівз і Арнольд Шварценеггер. Серіал вийде 10 грудня на стримінговій платформі Amazon Prime.

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