Студія Ubisoft несподівано анонсувала нову гру із серії Heroes of Might and Magic, яка отримала підзаголовок Olden Era. Це перше оновлення серії з моменту виходу сьомих "Героїв" у 2015 році.

Дія Olden Era розгорнеться до подій першої частини і перенесе геймерів на континент Джадам у світі Енрот, що лише згадувався в попередніх частинах франшиз. Можна буде грати поодинці, коопі або в багатокористувацькому режимі, зокрема на арені.

За словами авторів, нові "Герої" запропонують геймерам "класичний ігровий процес", який буде приправлений низкою свіжих ідей і механік. У тайтлі буде нелінійна сюжетна компанія і шість фракцій з унікальними геймплейними стилями.

Мандруйте яскравим і живим фентезі-світом, де на кожному кроці чекають дива та небезпеки. Будуйте величні столиці, збирайте численні війська і боріться в епічних битвах з героями і міфічними істотами – з опису гри.

Ubisoft повідомила, що "Стара Ера" стане першою грою в серії, яка вийде в ранньому доступі. Коли саме це станеться, не йдеться. Але на сторінці в Steam зазначено, що повноцінний реліз намічений на другий квартал 2025-го.

Нагадаємо, дві попередні частини "Героїв" (шоста і сьома) вийшли в 2011 і 2015 роках, отримавши змішані відгуки критиків. З моменту виходу Heroes of Might and Magic V, якій вдалося успішно перезапустити серію і досягти популярності, порівнянної з класичною третьою частиною, минуло вже 18 років.

