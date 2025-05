Тепер Керрі Пател працює в ігровій студії Netflix - Night School.

Геймдиректорка Avowed Керрі Пател залишила Obsidian після 12 років роботи в студії. Тепер вона працює в Night School Studio, що входить в ігровий підрозділ Netflix.

Про це стало відомо з її профілю в LinkedIn. Пател прийшла в Obsidian у 2013 році як сценаристка Pillars of Eternity, пізніше брала участь у створенні DLC і продовження, а також працювала над The Outer Worlds і керувала доповненням Peril on Gorgon. Останнім її проєктом стала Avowed, де вона виступила в ролі геймдиректора.

Раніше Пател повідомляла, що Microsoft залишилася задоволена показниками Avowed, однак після релізу вона вирішила рухатися далі. Її перехід у Night School може виглядати дивним рішенням, з огляду на не надто стабільну ситуацію з ігровими проєктами Netflix, але студія відома своїм акцентом на наратив, а для Пател це ніби як органічне продовження кар'єри.

Відео дня

Night School Studio здобула популярність завдяки адвенчурі Oxenfree, що вийшла 2016 року. У 2021-му студію викупив Netflix, а у 2023-му вона випустила Oxenfree II.

Раніше ми розповідали, що геймдиректорка нової гри Playstation звільнилася після тестів проєкту. Fairgames має стати грою-сервісом, на кшталт Concord.

Вас також можуть зацікавити новини: