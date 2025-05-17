Fairgames має стати грою-сервісом, на кшталт Concord.

У Sony знову не все гладко з іграми-сервісами: шутер Fairgames від Haven Studios, який мав вийти 2024 року, перенесено на 2025-й. Причин одразу кілька: невдалі зовнішні тести та звільнення засновниці студії Джейд Реймонд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на розробників і джерела всередині компанії.

Haven була заснована Реймонд 2021 року. Студія швидко потрапила під крило Sony і зайнялася розробкою свого дебютного проєкту - PvP-шутера Fairgames, який у 2023 році презентували як "сучасне переосмислення жанру пограбувань".

У грі обіцяли акцент на кооператив, елементи пісочниці, боротьбу з іншими командами та збирання луту. Щось на стику Payday, The Division і екстракшн-шутерів, на кшталт Escape from Tarkov.

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Однак після одного із зовнішніх тестів, що пройшли в закритому форматі, у Playstation виникли сумніви. За словами співробітників Haven, всередині компанії були стурбовані як якістю самої гри, так і швидкістю її прогресу.

За кілька тижнів після плейтесту студію покинула сама Джейд Реймонд, при цьому співробітникам не пояснили причини її звільнення. Розробники сприйняли це як тривожний сигнал.

Playstation у коментарі Bloomberg висловила подяку Реймонд за її внесок і підтвердила, що і далі підтримуватиме Haven Studios.

Контекст у цієї історії ширший: Sony щосили намагається закріпитися на ринку сервісних ігор, але зі змінним успіхом. Після успіху Helldivers 2 компанія скасувала два лайв-сервіси: один від Bend Studio (Days Gone), другий від Bluepoint (ремейк Demon's Souls). А наприкінці 2023-го миттєво провалився Concord, закритий через два тижні після релізу.

Трохи надії залишається на Marathon від Bungie, запланований на вересень, але навіть він уже опинився в центрі скандалу: незалежна художниця звинуватила Bungie у використанні її ассетів без дозволу.

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