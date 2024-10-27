Новий проєкт від творців Fallout: New Vegas похвалиться широкою варіативністю в квестах.

Avowed - нова масштабна RPG від Obsidian Entertainment, творців Fallout: New Vegas, реліз якої відбудеться вже найближчими місяцями. У мережі з'являється все більше інформації про цей довгоочікуваний проєкт.

Геймдиректорка Avowed Керрі Пател дала інтерв'ю Edge Magazine, де поділилася особливостями системи прийняття рішень у проєкті. За її словами, гра пропонує безліч можливостей для рольового відіграшу та прийняття важливих виборів.

У демонстраційній версії, яку побачили журналісти Edge, геймплей здався "злегка розчаровуючим", оскільки був обмежений невеликою ділянкою печер. Гравцям належало відшукати зниклу експедицію і вирішити, чи допомогти пораненому члену групи за допомогою зілля зцілення, чи залишити його помирати. Ухвалення такого рішення не викликало довгих моральних терзань. Це ніби не те, чого очікуєш від авторів Fallout: New Vegas, підкреслюють у виданні.

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Однак Пател пояснює, що такі невеликі вибори згодом складаються в щось більше. "Ми даємо гравцям можливість постійно висловлювати та досліджувати свої вподобання". Крім того, доступні рішення та їхні наслідки залежатимуть від того, що ви знайдете у світі гри. Наприклад, якщо ви витратили всі зілля в попередніх боях, ви можете просто не мати можливості допомогти пораненому.

Надалі гравцям доведеться ухвалювати і більш серйозні рішення. Ви виступаєте в ролі посланця Едірської імперії, який досліджує духовну чуму в Живих Землях. Доведеться вибирати, які фракції та політичні сили підтримувати. "Давати гравцям можливість глибоко зануритися, ось що робить рольову гру значущою", зазначає Пател. "Важливо, ким ви хочете бути в цьому світі і як ситуації дають вам змогу це виразити".

Незважаючи на те, що в демо-версії було мало можливостей для розвитку персонажа, Пател обіцяє: "Здібності, які ви можете розвивати, і вибір озброєння нададуть абсолютно різний досвід при кожному проходженні". Бойова система Avowed поєднує в собі магію, холодну і вогнепальну зброю, що дасть змогу підходити до боїв по-різному.

Також нагадаємо, що Пател зовсім недавно вже розповідала про бойову систему проєкту. За її словами, розробники зробили все, щоб битви в грі були максимально чесними по відношенню до гравця. Наприклад, вороги не будуть атакувати героя в спину, і, в принципі, заходити до нього з флангу.

Реліз Avowed заплановано на 18 лютого 2025 року. Гра буде доступна на ПК і Xbox. Також проєкт можна буде випробувати за підпискою Xbox Game Pass з першого дня релізу.

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