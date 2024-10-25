Геймдиректорка нового проєкту Obsidian Керрі Пател розповіла нові деталі про бойову систему.

До виходу масштабної RPG Avowed, нового проєкту від Obsidian Entertainment, творців Fallout: New Vegas, залишилося всього кілька місяців. В інтернеті з'являється все більше деталей про гру.

Геймдиректорка Avowed Керрі Пател дала інтерв'ю Edge Magazine, у якому розповіла про особливості бойової системи проєкту. За її словами, у грі не буде ситуацій, коли героя оточує натовп ворогів, а сам гравець залишається дизорієнтованим, не розуміючи звідки прилетить удар. "Ми даємо гравцям повну інформацію про навколишній простір"

Але ж розробники не можуть приліпити герою пару очей на потилицю, щоб гравець знав, що відбувається у нього за спиною. Керрі додала, що вони розробили кілька хитромудрих рішень, щоб гравець розумів усю ситуацію на полі бою, незважаючи на те, що його огляд обмежений камерою від першої особи. Наприклад, напарники завжди попереджатимуть про ворогів, що наближаються, і першими почнуть вас захищати.

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Система з напарниками допоможе тримати гравця в напрузі в бою, але при цьому уникати нечесних ситуацій, коли герой отримує шкоду з нізвідки. Крім цього, штучний інтелект ворогів налаштований так, щоб вони не атакували гравця зі спини.

Реліз Avowed заплановано на 18 лютого. Гра вийде на ПК і Xbox Series. Також проєкт буде доступний в Xbox Game Pass з першого дня релізу.

Нагадаємо, що ми розповідали про блогера, який зміг пройти Baldur's Gate 3 від першої особи за допомогою модів. Свен Вінке, директор Baldur's Gate 3 помітив експеримент контент-мейкера і поділився, що тепер хоче пройти гру так само.

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