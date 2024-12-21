З такими розробниками поява в грі телескопа Габбл була очевидним рішенням.

Захоплений вигук інженера НАСА можна було почути двічі в історії: коли Ніл Армстронг висадився на Місяць і коли в Civilization 5 додали можливість запустити телескоп "Габбл".

Принаймні про це розповів Ед Біч, у минулому підрядник НАСА, який працював зокрема і над телескопом "Габбл", а останні 17 років - творчий директор Civilization.

В інтерв'ю журналу Edge Біч поділився, що коли розробникам потрібно було придумати умову для наукової перемоги в аддоні Brave New World для п'ятої частини стратегії, він запропонував додати до гри можливість запуску телескопа "Габбл". Офіс Firaxis розташований у Балтіморі, звідти й управляється телескоп, тому таке рішення було досить логічним.

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Пізніше, коли Біч розмовляв з одним із колишніх колег із НАСА в Балтиморі, він дізнався, що можливість запустити в космос їхній же телескоп викликала небувалий фурор серед працівників агентства:

"Пізніше ми дізналися, що того дня, коли вони побачили, що "Габбл" додають до Civilization, весь офіс буквально вибухнув радісними вигуками, стільки людей там грають у цю гру"

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма прочитав близько 300 книг, щоб зробити одну гру і переконати Konami, що сюжет в іграх важливий.

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