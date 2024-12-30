Aspyr не просто прислухається до фанатів, а й наймає їх на роботу.

Aspyr довірила фанатам серію Legacy of Kain, і це принесло свої плоди. Ремастер культових Soul Reaver 1 і 2, розроблений під керівництвом відданої прихильниці Моніки Єрозової, повернув серії життя через понад два десятиліття.

Єрозова, більш відома в співтоваристві як Raina Audron, отримала визнання за свої фанатські проєкти, зокрема HD-ремастер першої частини Soul Reaver. Її робота настільки вразила студію Aspyr, що їй запропонували очолити розробку офіційного ремастера.

"Щоб модернізувати ці ігри, Aspyr не просто консультувалася з фанатами, а найняла їх," - поділився ведучий документального фільму від Noclip Денні О'Дуайер. Crystal Dynamics також відзначила внесок Одрон: "Вона була неформальним лідером спільноти і знала про гру все,"

Відео дня

Це не перший випадок, коли фанатський досвід приносить Одрон професійне визнання. До Soul Reaver вона працювала над ремастером Tomb Raider I-III, де її внесок у HD-текстури зіграв ключову роль.

Однак робота над Soul Reaver виявилася складним завданням. Ігри створювалися для різних поколінь консолей: PS1 і PS2, що вимагало перегляду підходу до текстур і графіки. "Я оновила понад 4,5 тисячі текстур для першої гри і близько 2,8 тисячі для другої". Її ранні проєкти істотно прискорили процес, дозволивши команді зосередитися на інших аспектах.

Завдяки зусиллям команди та керівництву Одрон, Soul Reaver 1 і 2 знову набули актуальності, довівши, що любов фанатів до класики може вдихнути в неї нове життя.

Раніше ми розповідали, що розробники ремастерів GTA з Grove Street Games працюють над новою неанонсованою грою.

Вас також можуть зацікавити новини: