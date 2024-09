Журналісти показали додаткові активності, доступні в грі. Караоке включено.

На виставці Tokyo Game Show 2024 журналістам IGN вдалося пограти в нову Like a Dragon: Yakuza pirate in Hawaii. Виданню дозволили записати ігровий процес нової частини серії.

IGN опублікувала два ролики із записами демонстрації геймплея, загальний хронометраж яких склав 23 хвилини. На першому відео Горо Маджима прогулюється пляжем Гонолулу зі своїми друзями: хлопчиком Ноа і його батьком Джейсоном. Журналістка, яка зробила запис, зазначає, що демоверсія не дає зрозуміти, в якій точці сюжету відбуваються події і як вони розгортатимуться далі.

На пляжі до Маджими пристали бандити, тут співробітниці IGN випала можливість випробувати бойову систему. На відміну від минулої гри серії, Like a Dragon: Infinite Wealth, тут боївка зроблена в реальному часі. У Горо є два стилі бою: Скажений Пес і Морський Пес. Перший дає змогу герою битися в рукопашну, використовуючи прийоми і хитрощі, властиві члену Якудзи, а другий відображає піратський бік пригоди, в ньому Горо орудує двома шаблями і кремнієвим пістолетом. Між стилями можна перемикатися прямо під час бою одним натисканням на хрестовину.

Також SEGA запропонувала випробувати класичні для серії додаткові активності. На відео потрапив картинг, купівля одягу для персонажа, а також караоке. Журналістка зазначила, що давні шанувальники серії точно впізнають деякі пісні, які може заспівати Маджима.

Співробітниця IGN залишилася дещо розчарованою тим, що в демо не показали бої на кораблях, хоч і дали потрапити до Мадлантіса, нової локації, що являє собою цвинтар кораблів, на яких оселилися пірати.

У Like a Dragon: Yakuza pirate in Hawaii головним героєм уперше в серії стане Горо Маджима. Пес Шимано втратив пам'ять на Гаваях після подій Like a Dragon: Infinite Wealth. Тепер Маджіма намагається стати королем піратів і заодно повернути собі спогади.

Реліз Like a Dragon: Yakuza pirate in Hawaii заплановано на 28 лютого. Гра вийде на ПК, PS5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що на Tokyo Game Show 2024 також показали сюжетний трейлер нової Life is Strange. Гра знову розповість історію про Макс Колдфілд, головну героїню першої частини.

