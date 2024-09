Журналісти опублікували топ-100 ігор, у які варто зіграти прямо зараз

Цей список насамперед для тих, хто тільки починає знайомитися з ігровою індустрією і в пошуках унікальних ігор та ігрових серій.

Один із найстаріших ресурсів про відеоігри, Eurogamer, відзначає своє 25-річчя. На честь цієї події журналісти та запрошені експерти склали топ зі 100 найкращих ігор, у які "варто зіграти просто зараз".

У цього топа було кілька відмінностей від більшості звичних топів. Так, гра має добре гратися і сьогодні, а не тільки на момент виходу 20-30 років тому, і продаватися на актуальній платформі.

Топ-100 відкриває Honkai: Star Rail. Весела, захоплива, змістовна - якщо ви збираєтеся грати в гача-гру, зіграйте в цю, зазначила редакція. Зі свіжих релізів виділили Alan Wake 2 (97 місце), Diablo 4 (93 місце), Final Fantasy 7 Rebirth (43 місце), Animal Well (36 місце), Helldivers 2 (23 місце) і Baldur's Gate 3 (6 місце).

Що ж стосується десятки найкращих, то ось вона:

Tetris Effect Mario Kart 8 Deluxe Outer Wilds Super Smash Bros. Ultimate The Legend of Zelda: Breath of the Wild Baldur's Gate 3 Animal Crossing: New Horizons Elden Ring Nex Machina Return of the Obra Dinn

Цікаво, що до списку найкращих не потрапили багато відеоігор, захоплено прийняті ігрожуром і геймерами. Зокрема, не знайшлося місця The Witcher 3, RDR 2, якій-небудь із частин GTA, Heroes of Might and Magic або Deus Ex.

Розташування ігор у повному списку

Як повідомляв УНІАН, у Warner Bros вирішили не тримати інтригу й офіційно підтвердили, що Hogwarts Legacy 2 перебуває в розробці. Однак на швидкий вихід розраховувати не доводиться.

Також у мережі знову говорять про Half-Life 3. Інсайдери запевняють, що продовження культової серії таки побачить світ і продовжить сюжет Half-Life: Alyx, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен. Вихід очікується приблизно у 2026-му.

