У наступних консолях Xbox сфокусується на інноваціях.

З моменту виходу Playstation 5 і Xbox Series минуло вже чотири роки, але між консолями різних виробників стало все менше відмінностей. Глава Xbox Філ Спенсер вважає, що це проблема, яку потрібно вирішувати в майбутньому поколінні консолей.

У нещодавньому інтерв'ю YouTube-каналу Destin він зазначив, що сучасні ігрові пристрої занадто схожі один на одного, і в підсумку основним фактором вибору для покупців залишаються ексклюзивні ігри, а не унікальні технічні особливості. На його думку, майбутнє Xbox має будуватися не тільки на бібліотеці ігор, а й на інноваціях в апаратній частині пристроїв:

"Я хочу, щоб саме залізо відрізняло консолі одна від одної. Зараз відмінності в обладнанні звелися до мінімуму".

З цих слів можна зробити припущення, що наступний Xbox, який, можливо, вийде вже 2026 року, запропонує радикальні зміни в архітектурі. Він також зазначив, що портативні пристрої приваблюють аудиторію саме завдяки своїй унікальності, це особливо цікаво чути на тлі заяв про розробку власного портативного Xbox.

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Раніше ми розповідали, що в керівництві Playstation відбулися серйозні зміни. Тепер усією компанією керує одна людина, а не тандем, як раніше.

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