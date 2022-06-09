За словами Джейсона Шрайера, проект як і раніше запланований на поточний рік.

У Мережі почала розповзатися інформація про можливе перенесення God of War Ragnarök. Спочатку користувачі звернули увагу на зміну дати релізу в базі даних PS Store, а потім про потенційний "переїзд" проекту розповів один з ігрових порталів. Щоб розвіяти домисли, довелося висловитися Джейсону Шрайеру. За його даними, нову God of War все ще планують випустити в 2022 році.

У минулому грудні користувачі знайшли в базі даних PS Store можливу дату релізу Ragnarök — 30 вересня. Це буде п'ятниця, популярний день для випуску блокбастерів, тому інформацію прийняли за правду. Однак нещодавно 30 вересня змінили на 31 грудня — стандартну заглушку в таких випадках.

Масла у вогонь додала стаття Gamereactror. Портал неодноразово публікував інсайдерські відомості, а цього разу послався на якісь "європейські джерела". Нібито вони розповіли, що вихід God of War Ragnarök відкладуть.

Історія набирала обертів, і в неї довелося втрутитися редактору Bloomberg і одному з найнадійніших інсайдерів в індустрії Джейсону Шрайеру. Журналіст повідомив, що його джерела, які повинні були знати про перенесення, нічого подібного не говорили. Тобто реліз екшену, як і раніше, запланований на поточний рік.

Коротко про God of War Ragnarök

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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