Гра точно з'явиться на світ в поточному році.

Sony і Santa Monica Studio анонсували God of War Ragnarök у 2020 році, а перший повноцінний трейлер гри представили минулої осені. Розробники поки не дуже активно ділиться деталями свого майбутнього екшена, що викликає підозри у частини аудиторії. Окремі користувачі навіть почали запитувати, чи можуть проект перенести. Однак сумніви гравців виявилися марними. Надійний інсайдер і редактор Bloomberg Джейсон Шрайер заявив, що God of War Ragnarök не стануть відкладати на 2023 рік.

Відповідна інформація з'явилася на Reddit. Відвідувач форуму під псевдонімом MTH1138 запитав, Чи може екшен Santa Monica Studio "переїхати" на більш пізній термін. В тему заглянув Джейсон Шрайер, який відповів коротким "ні". Репортер Bloomberg має численні зв'язки в ігровій індустрії, тому він знає про плани різних компаній. І раз журналіст впевнений у запуску God of War Ragnarök в 2022 році, значить — Sony дійсно не має наміру переносити проект.

Нагадаємо, раніше в базі даних PlayStation знайшли потенційну дату релізу майбутнього блокбастера. Він може вийти вже 30 вересня. Це буде п'ятниця — один з найчастіших днів для релізу гучних проектів.

Коротко про God of War Ragnarök

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні відвернути Рагнарок — загибель богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

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