На ПК Horizon Forbidden West доступна в складі Complete Edition з усіма випущеними доповненнями та іншими бонусами.

На ПК відбувся реліз уже колишнього ексклюзиву PlayStation – Horizon Forbidden West від студії Guerrilla Games. Гра доступна в Steam і EGS, дистрибутив гри важить трохи більше ніж 104 гігабайт.

Пригоди Елой продовжаться на комп'ютерах у розширеному випуску Horizon Forbidden West Complete Edition. До видання входить не тільки основна гра, а й сюжетне DLC Burning Shores, дія якого відбувається після закінчення основної сюжетної кампанії. Плюс, ексклюзивні бонуси для гравців на ПК.

Sony не упустила можливість відзначити цей момент випуском launch-трейлера, який демонструє можливості комп'ютерної версії. Серед них: можливість розблокування частоти кадрів, додаткові налаштування графіки, підтримка DualSense, а також технологій DLSS, FSR і XeSS.

Horizon Forbidden West є прямим продовженням Horizon Zero Dawn, що вийшла 2017 року на PlayStation і 2020-го на ПК. Сюжет розгортається в далекому майбутньому, де людство повернулося до первісного ладу, а господарями планети стали роботизовані тварини.

Геймплей "Хорайзена" можна умовно поділити на три аспекти: дослідження навколишнього світу, битви і розгадування головоломок. Головна героїня, Елой, оснащена арсеналом зброї та інструментів для боротьби з ворогами і масштабними машинами, а також для перетину важкопрохідних місцевостей.

Horizon Forbidden West також доступна на PS4 і PS5. Проєкт був досить тепло прийнятий публікою: (88 балів зі 100 на Metacritic), а тираж гри станом на квітень минулого року перевищує 8.4 млн копій.

Окрім Forbidden West у найближчий рік на комп'ютери перенесуть The Last of Us 2, Marvel's Spider Man 2, God of War: Ragnarok та інші популярні Sony-ексклюзиви. Також компанія обговорює можливість перенесення на ПК і більш ранніх своїх ексклюзивів, наприклад, Infamous: Second Son.

