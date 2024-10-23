Sony швидко знайшла нову команду для картини.

Серіал за мотивами God of War перебував в активній розробці, але минулого тижня несподівано залишився без частини творчої команди.

Видання Deadline повідомляє, що Sony та Amazon оперативно поповнили втрати та оголосили про призначення на посаду шоураннера Рональда Мура.

Рональд Мур, відомий за роботою над серіалами "Заради всього людства", "Чужинка" і франшизою "Зоряний Шлях", стане новим шоураннером, виконавчим продюсером і сценаристом екранізації God of War.

Відео дня

Попередня команда встигла представити кілька варіантів сценарію, які отримали схвальні відгуки від Sony та Amazon. Однак компанії вирішили змінити творчий курс і довірити подальшу розробку Муру.

Команда продюсерів з боку PlayStation і кінокомпанії Vertigo залишається без змін. Корі Барлог, творчий керівник студії Sony Santa Monica, продовжує виступати в ролі виконавчого продюсера. Разом із ним над проєктом працюють Асад Кизилбаш і Картер Свон із PlayStation Productions.

Серіал планує адаптувати сюжет гри God of War 2018 року. У цій історії постарілий Кратос разом зі своїм сином Атреєм вирушає в небезпечну подорож до вершини найвищої гори, щоб виконати останнє бажання своєї дружини і матері Атрея.

Також нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що зйомки другого сезону серіалу за Fallout почнуться вже в листопаді. Про це розповіла акторка Леслі Аггамс, яка зіграла у стрічці роль доглядачки Притулку 33.

Трохи про God of War

God of War - це пригодницький екшен, розроблений компанією Santa Monica Studio і випущений у 2018 році, тоді ексклюзивно для PlayStation 4. Гра являє собою перезапуск популярної серії і переносить гравців у скандинавську міфологію, де головний герой Кратос, колишній бог війни, намагається почати нове життя далеко від свого жорстокого минулого. Разом зі своїм сином Атреєм Кратос вирушає в небезпечну подорож, щоб виконати останню волю його померлої дружини і розвіяти її прах з вершини найвищої гори. Історія фокусується на взаєминах батька і сина, внутрішній боротьбі Кратоса і його спробах стати кращою людиною.

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