Акція присвячена масштабному розпродажу польських ігор.

У магазині цифрової дистрибуції GOG можна безкоштовно отримати піксельний шутер Butcher. Роздача триватиме до 18 листопада.

Про що Butcher

Butcher – це динамічний 2D-шутер в стилі ігор 90-х. Грати належить за кіборга, запрограмованого на знищення залишків людства.

Трейлер Butcher

Отримати Butcher безкоштовно можна на сторінці гри. Роздача присвячена розпродажу польських ігор. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – $ 0,78 (знижка 85%)

Lords of the Fallen Game of the Year Edition – $ 0,93 (знижка 85%)

This War of Mine – $4,99 (знижка 75%)

Shadow Warrior 2 – $2,18 (знижка 75%)

The Witcher 3: Wild Hunt – $ 4,50 (знижка 70%)

Frostpunk – $ 5,09 (знижка 66%)

SUPERHOT – $2,79 (знижка 60%)

Thronebreaker: The Witcher Tales – $ 8,14 (знижка 50%)

Sniper Ghost Warrior Contracts – $ 8,24 (знижка 50%)

Metamorphosis – $ 8,36 (знижка 33%)

Dying Light – 5th Anniversary Bundle – $ 0,79 (знижка 26%)

Розпродаж закінчиться 23 листопада.

Нагадаємо, до 19 листопада на іншому цифровому майданчику, Epic Games Store, триватиме роздача незвичайного текстового екшену про екзорциста – The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов