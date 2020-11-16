Забрати Butcher в GOG можна до 18 листопада / фото Phobia Game Studio
У магазині цифрової дистрибуції GOG можна безкоштовно отримати піксельний шутер Butcher. Роздача триватиме до 18 листопада.
Про що Butcher
Butcher – це динамічний 2D-шутер в стилі ігор 90-х. Грати належить за кіборга, запрограмованого на знищення залишків людства.
Трейлер Butcher
Отримати Butcher безкоштовно можна на сторінці гри. Роздача присвячена розпродажу польських ігор. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.
- The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition – $ 0,78 (знижка 85%)
- Lords of the Fallen Game of the Year Edition – $ 0,93 (знижка 85%)
- This War of Mine – $4,99 (знижка 75%)
- Shadow Warrior 2 – $2,18 (знижка 75%)
- The Witcher 3: Wild Hunt – $ 4,50 (знижка 70%)
- Frostpunk – $ 5,09 (знижка 66%)
- SUPERHOT – $2,79 (знижка 60%)
- Thronebreaker: The Witcher Tales – $ 8,14 (знижка 50%)
- Sniper Ghost Warrior Contracts – $ 8,24 (знижка 50%)
- Metamorphosis – $ 8,36 (знижка 33%)
- Dying Light – 5th Anniversary Bundle – $ 0,79 (знижка 26%)
Розпродаж закінчиться 23 листопада.
Нагадаємо, до 19 листопада на іншому цифровому майданчику, Epic Games Store, триватиме роздача незвичайного текстового екшену про екзорциста – The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.