У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася безкоштовна роздача незвичайної піксельної гри під назвою The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Забрати гру можна буде з 12 по 19 листопада.
Про що The Textorcist: the Story of Ray Bibbia
Це пригодницький піксельний екшен з видом зверху від італійської студії MorbidWare. Головним героєм виступає екзорцист, який бореться з полчищами демонів, що заполонили Рим. Головна особливість проекту в тому, що всі дії персонажа – атаки або заклинання – гравець повинен буквально пропечатувати на клавіатурі.
The Textorcist: the Story of Ray Bibbia вийшла в 2019 році та отримала схвальні відгуки від преси. На агрегаторі Metacritic у гри 78 балів від критиків та 6 балів від користувачів.
Трейлер The Textorcist: the Story of Ray Bibbia
Отримати безкоштовно The Textorcist: The Story of Ray Bibbia можна на сторінці гри в Epic Games Store.
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