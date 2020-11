Отримати The Textorcist: The Story of Ray Bibbia можна буде до 19 листопада.

У магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почалася безкоштовна роздача незвичайної піксельної гри під назвою The Textorcist: The Story of Ray Bibbia. Забрати гру можна буде з 12 по 19 листопада.

Про що The Textorcist: the Story of Ray Bibbia

Це пригодницький піксельний екшен з видом зверху від італійської студії MorbidWare. Головним героєм виступає екзорцист, який бореться з полчищами демонів, що заполонили Рим. Головна особливість проекту в тому, що всі дії персонажа – атаки або заклинання – гравець повинен буквально пропечатувати на клавіатурі.

The Textorcist: the Story of Ray Bibbia вийшла в 2019 році та отримала схвальні відгуки від преси. На агрегаторі Metacritic у гри 78 балів від критиків та 6 балів від користувачів.

Трейлер The Textorcist: the Story of Ray Bibbia

Отримати безкоштовно The Textorcist: The Story of Ray Bibbia можна на сторінці гри в Epic Games Store.

Автор: Сергій Коршунов