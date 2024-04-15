Перший квартал 2024 року добіг кінця, тому можна певною мірою підбити підсумки та оглянути десятку найкращих ігор року на цю мить. Журналісти називали 2023-й чи не одним із найкращих років в історії ігор, тому мало хто очікував, що 2024-му вдасться його переплюнути.
На ділі, 2024 рік продовжив імпульс 2023 року: якісні тайтли виходять на регулярній основі, і потрібно лише знайти час для них. За перші три місяці було випущено низка гучних новинок, деякі з яких точно претендуватимуть на "Гру року". Нижче наведено топ-10 тайтлів 2024 року з найвищим рейтингом на цей момент.
- Final Fantasy VII Rebirth – 93%. Цю гру називають справжньою кульмінацією жанру рольових ігор. Масштабна, захоплива й амбітна робота, що віддає належне класиці, але водночас являє собою щось нове.
- Balatro – 92%. Ідея проста, але жахливо затягує – це картковий рогалик, геймплей якого крутиться навколо складання колод за принципом покеру.
- Tekken 8 – 90%. Давні фанати файтингу точно залишаться в захваті, а новачки зможуть влитися у велику компанію поціновувачів жанру.
- The Last of Us Part II Remastered – 90%. Одна з найкращих ігор в історії стала ще кращою. Розробники підтягнули версію для PS5, додали купу контенту, включно з "роглайк"-режимом No Return, і для тих, у кого є оригінал, віддають за 10 доларів.
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 90%. Нова частина "японської GTA" є наймасштабнішою у франшизі, а на її повне проходження у геймерів піде щонайменше 100 годин.
- Solium Infernum – 88%. Синхронна покрокова політична стратегія за участю до шести гравців, дії якої відбуваються в пеклі.
- TimeMelters – 88%. Пригодницька гра про відьом і подорожі в часі.
- Unicorn Overlord –88%. Тактична фентезійна JRPG від майстрів жанру з Vanillaware.
- Persona 3 Reload – 88%. Чудовий ремейк класичної JRPG 2006 року, місцями осучаснений, але сприймається виключно як оригінал, тільки кращий.
- Dragon's Dogma 2 – 88%. Рольовий екшен у фентезійному світі та "мастхев" для фанатів жанру.
Також варто згадати хітові Palworld і Helldivers 2. Незважаючи на те, що вони не отримали настільки високих оцінок в оглядах, як інші тайтли зі списку, обидві гри завоювали визнання і любов звичайних гравців, особливо на ПК.
А якщо ви шукаєте, у що пограти у квітні 2024 року, УНІАН зібрав головні релізи цього місяця. Серед них – швидкісний слешер у стилі Nier, барвиста "метроідванія", а колишній ексклюзив Xbox виходить до PlayStation і Nintendo.