Найкращі ігри 2024 року: ААА-тайтли сусідять із маловідомими інді / Скриншот

Перший квартал 2024 року добіг кінця, тому можна певною мірою підбити підсумки та оглянути десятку найкращих ігор року на цю мить. Журналісти називали 2023-й чи не одним із найкращих років в історії ігор, тому мало хто очікував, що 2024-му вдасться його переплюнути.

На ділі, 2024 рік продовжив імпульс 2023 року: якісні тайтли виходять на регулярній основі, і потрібно лише знайти час для них. За перші три місяці було випущено низка гучних новинок, деякі з яких точно претендуватимуть на "Гру року". Нижче наведено топ-10 тайтлів 2024 року з найвищим рейтингом на цей момент.

  • Final Fantasy VII Rebirth – 93%. Цю гру називають справжньою кульмінацією жанру рольових ігор. Масштабна, захоплива й амбітна робота, що віддає належне класиці, але водночас являє собою щось нове.

  • Balatro 92%. Ідея проста, але жахливо затягує – це картковий рогалик, геймплей якого крутиться навколо складання колод за принципом покеру.

  • Tekken 8 – 90%. Давні фанати файтингу точно залишаться в захваті, а новачки зможуть влитися у велику компанію поціновувачів жанру.

  • The Last of Us Part II Remastered 90%. Одна з найкращих ігор в історії стала ще кращою. Розробники підтягнули версію для PS5, додали купу контенту, включно з "роглайк"-режимом No Return, і для тих, у кого є оригінал, віддають за 10 доларів.

  • Like a Dragon: Infinite Wealth  90%. Нова частина "японської GTA" є наймасштабнішою у франшизі, а на її повне проходження у геймерів піде щонайменше 100 годин.

  • Solium Infernum  88%. Синхронна покрокова політична стратегія за участю до шести гравців, дії якої відбуваються в пеклі.

  • TimeMelters – 88%. Пригодницька гра про відьом і подорожі в часі.

  • Unicorn Overlord 88%. Тактична фентезійна JRPG від майстрів жанру з Vanillaware.

  • Persona 3 Reload 88%. Чудовий ремейк класичної JRPG 2006 року, місцями осучаснений, але сприймається виключно як оригінал, тільки кращий.

  • Dragon's Dogma 2 88%. Рольовий екшен у фентезійному світі та "мастхев" для фанатів жанру.

Також варто згадати хітові Palworld і Helldivers 2. Незважаючи на те, що вони не отримали настільки високих оцінок в оглядах, як інші тайтли зі списку, обидві гри завоювали визнання і любов звичайних гравців, особливо на ПК.

А якщо ви шукаєте, у що пограти у квітні 2024 року, УНІАН зібрав головні релізи цього місяця. Серед них – швидкісний слешер у стилі Nier, барвиста "метроідванія", а колишній ексклюзив Xbox виходить до PlayStation і Nintendo.

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