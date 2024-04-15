У проміжних підсумках першого кварталу ААА-тайтли cусідять із маловідомими інді, про які ви навряд чи чули.

Перший квартал 2024 року добіг кінця, тому можна певною мірою підбити підсумки та оглянути десятку найкращих ігор року на цю мить. Журналісти називали 2023-й чи не одним із найкращих років в історії ігор, тому мало хто очікував, що 2024-му вдасться його переплюнути.

На ділі, 2024 рік продовжив імпульс 2023 року: якісні тайтли виходять на регулярній основі, і потрібно лише знайти час для них. За перші три місяці було випущено низка гучних новинок, деякі з яких точно претендуватимуть на "Гру року". Нижче наведено топ-10 тайтлів 2024 року з найвищим рейтингом на цей момент.

Final Fantasy VII Rebirth – 93% . Цю гру називають справжньою кульмінацією жанру рольових ігор. Масштабна, захоплива й амбітна робота, що віддає належне класиці, але водночас являє собою щось нове.

Balatro – 92% . Ідея проста, але жахливо затягує – це картковий рогалик, геймплей якого крутиться навколо складання колод за принципом покеру.

Tekken 8 – 90% . Давні фанати файтингу точно залишаться в захваті, а новачки зможуть влитися у велику компанію поціновувачів жанру.

The Last of Us Part II Remastered – 90% . Одна з найкращих ігор в історії стала ще кращою. Розробники підтягнули версію для PS5, додали купу контенту, включно з "роглайк"-режимом No Return, і для тих, у кого є оригінал, віддають за 10 доларів.

Like a Dragon: Infinite Wealth – 90% . Нова частина "японської GTA" є наймасштабнішою у франшизі, а на її повне проходження у геймерів піде щонайменше 100 годин.

Solium Infernum – 88% . Синхронна покрокова політична стратегія за участю до шести гравців, дії якої відбуваються в пеклі.

TimeMelters – 88%. Пригодницька гра про відьом і подорожі в часі.

Unicorn Overlord – 88% . Тактична фентезійна JRPG від майстрів жанру з Vanillaware.

Persona 3 Reload – 88%. Чудовий ремейк класичної JRPG 2006 року, місцями осучаснений, але сприймається виключно як оригінал, тільки кращий.

Dragon's Dogma 2 – 88% . Рольовий екшен у фентезійному світі та "мастхев" для фанатів жанру.

Також варто згадати хітові Palworld і Helldivers 2. Незважаючи на те, що вони не отримали настільки високих оцінок в оглядах, як інші тайтли зі списку, обидві гри завоювали визнання і любов звичайних гравців, особливо на ПК.

А якщо ви шукаєте, у що пограти у квітні 2024 року, УНІАН зібрав головні релізи цього місяця. Серед них – швидкісний слешер у стилі Nier, барвиста "метроідванія", а колишній ексклюзив Xbox виходить до PlayStation і Nintendo.

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