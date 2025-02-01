Головний сценарист Fallout: New Vegas повернувся в Obsidian, але це точно не для New Vegas 2

Раніше арт-директор Obsidian натякав, що вони "можливо" працюють над новою грою в серії Fallout.

Джон Гонсалес, провідний сценарист Fallout: New Vegas, через 14 років знову приєднався до Obsidian Entertainment.

Однак тим, хто відразу ж подумав про можливий сиквел культової RPG, краще не плекати ілюзій, у своєму профілі LinkedIn Гонсалес прямо написав: "Ні, це не Fallout: New Vegas 2".

Незважаючи на це, повернення сценариста викликало чергову хвилю спекуляцій про те, над чим зараз працює студія. Минулого року фанати помітили в профілі арт-директора Obsidian Деніеля Кабуко згадку "неанонсованого проєкту", і багато хто вирішив, що йдеться про нову гру за Fallout. Пізніше ці рядки зникли з його резюме, а єдиною підтвердженою розробкою студії залишається Avowed, який виходить уже в лютому.

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За час роботи поза Obsidian Гонсалес накопичив значний досвід. Він був наративним директором Horizon Zero Dawn і Forbidden West, а також одним з авторів діалогів орків у Middle-earth: Shadow of Mordor.

Раніше ми розповідали, що амбітний мод для Fallout: New Vegas, який відбувався в Нью-Мексико, скасовано. Розробник вигорів від роботи.

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