Студія Ubisoft продовжує роздачу ігор на честь акції Happy Holidays. Цього разу користувачі можуть отримати безкоштовно гонки Trials Rising від українського офісу компанії. Забрати ПК-версію гри собі в колекцію можна протягом 24 годин.
Трейлер Trials Rising
У Trials Rising потрібно влаштовувати перегони на мотоциклах, долати смуги перешкод з безліччю пасток і ям, а також змагатися з іншими користувачами в локальному або мережевому багатокористувацькому режимі. Ще в Rising є редактор, в якому можна самостійно збирати нові рівні.
Отримати гру безкоштовно можна на сторінці акції на сайті Ubisoft.
Нагадаємо, 14 грудня Ubisoft запустила акцію Happy Holidays, в рамках якої обіцяла найближчі 5 днів дарувати користувачам різні подарунки.
- Першою нагородою став набір "Мореплавець" і легендарний костюм Баєка (з Assassin's Creed: Origins) для екшену Assassin's Creed Valhalla.
- Другою нагородою була космічна аркада Starlink: Battle for Atlas.
- Третьою нагородою став набір косметичних предметів для Watch Dogs: Legion.