Отримати гру можна протягом 24 годин.

Студія Ubisoft продовжує роздачу ігор на честь акції Happy Holidays. Цього разу користувачі можуть отримати безкоштовно гонки Trials Rising від українського офісу компанії. Забрати ПК-версію гри собі в колекцію можна протягом 24 годин.

Трейлер Trials Rising

У Trials Rising потрібно влаштовувати перегони на мотоциклах, долати смуги перешкод з безліччю пасток і ям, а також змагатися з іншими користувачами в локальному або мережевому багатокористувацькому режимі. Ще в Rising є редактор, в якому можна самостійно збирати нові рівні.

Отримати гру безкоштовно можна на сторінці акції на сайті Ubisoft.

Нагадаємо, 14 грудня Ubisoft запустила акцію Happy Holidays, в рамках якої обіцяла найближчі 5 днів дарувати користувачам різні подарунки.

Першою нагородою став набір "Мореплавець" і легендарний костюм Баєка (з Assassin's Creed: Origins) для екшену Assassin's Creed Valhalla.

Другою нагородою була космічна аркада Starlink: Battle for Atlas.

Третьою нагородою став набір косметичних предметів для Watch Dogs: Legion.

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Автор: Сергій Коршунов