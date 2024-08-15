Раніше Obsidian перенесла реліз Avowed на 18 лютого наступного року.

Чеська студія Warhorse офіційно підтвердила, що Kingdom Come: Deliverance 2 вийде 11 лютого 2025 року. Раніше реліз планувався до кінця 2024 року, однак студії не вдається вкластися в запланований термін.

У травні розробники говорили, що проєкт перебуває у відмінному стані, а на перенесення можуть вплинути тільки зовнішні глобальні обставини. Тож переїзд на кінець зими, ймовірно, пов'язаний із бажанням уникнути зіткнення з іншими осінніми релізами.

Крім нової дати, розробники заявили, що цього місяця варто чекати багато матеріалу щодо гри. У рамках виставки Gamescom 2024 покажуть новий трейлер і геймплей. Також приблизно в цей же час почнуть з'являтися прев'ю від журналістів, які змогли зіграти в ранню версію гри.

Додамо, що це вже друга гаряче очікувана RPG, яка переїхала з 2024 на 2025 рік. Буквально днями Obsidian, творці Fallout: New Vegas, перенесли реліз Avowed на 18 лютого наступного року. Тобто на тиждень пізніше Kingdom Come: Deliverance 2.

Kingdom Come: Deliverance II розробляється для ПК (Steam, EGS), PlayStation 5 і Xbox Series. Текст у грі перекладуть українською мовою.

Kingdom Come: Deliverance II – чому ми чекаємо

Оригінал, що вийшов у 2018 році, серед багатьох геймерів вважається однією з найкращих та історично достовірних Action-RPG. Гру полюбили за опрацьовані рольові елементи, реалістичні ігрові механіки та автентичний середньовічний побут.

Автори називають гру ідеальним сиквелом, у якому реалізують усі ідеї, відкинуті під час роботи над оригіналом через брак бюджету та брак досвіду.

Сюжет Deliverance 2 продовжить історію життя протагоніста першої частини – Індржиха, сина коваля Мартіна. Утім, для повноцінного занурення в нову історію не потрібне знання сюжету оригіналу.

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