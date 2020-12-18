Студія планує випустити Halo Infinite на нове і старе покоління Xbox.

Геймери попросили розробників не випускати шутер Halo Infinite на Xbox One, щоб гра не відчувала труднощів на старих консолях. Шанувальники Halo побоюються, що повториться ситуація з Cyberpunk 2077 – у польського рольового екшену на PS4 та Xbox One спостерігається низька продуктивність і безліч технічних помилок.

Як передає портал Game Rant, з цим проханням фанати Halo звернулися до розробників 343 Industries в Твіттері.

"Після жахливого запуску Cyberpunk 2077 на консолях я благаю студію 343 відмовитися від запуску Halo Infinite на Xbox One. У гри і так вже було достатньо проблем, і, якщо ви бажаєте їй успіху, то не повинні стримувати її застарілим залізом", – написав Archangel470 в Твіттері.

Спочатку Halo Infinite повинна була вийти на старті Xbox Series X – 10 листопада. Але в серпні розробники оголосили про перенесення релізу на 2021 рік. Офіційно студія послалася на труднощі розробки в період пандемії COVID-19. Однак чималу роль у відстрочці релізу зіграла критика гри після презентації геймплею. Halo Infinite не виглядала, як гра нового покоління. Однією з причин в тому, що нова частина науково-фантастичного шутера повинна працювати як на новому Xbox Series X, так і на старому Xbox One. Останній в кілька разів поступається за потужністю Series X.

Гравці хочуть, щоб Halo Infinite використовувала всю потужність Xbox Series X та не повторила долю Cyberpunk 2077.

Що сталося з Cyberpunk 2077

Через масові скарги на продуктивність нового польського екшену Sony видалила Cyberpunk 2077 з PlayStation Store. Компанія створила спеціальну сторінку, де всі покупці гри в PSN можуть повернути кошти.

На Xbox One гра працює ще гірше, але CD Projekt не закрила продажі через контракт з Microsoft. На честь виходу Cuberpunk 2077 були випущені лімітовані версії Xbox One S.

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Автор: Сергій Коршунов