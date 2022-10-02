Різні обставини постійно заважали користувачеві реалізувати свій задум.

Відвідувач Reddit під псевдонімом PromptZues19508 розповів, як випадково став серійним вбивцею курок в The Elder Scrolls V: Skyrim. Він хотів хитрим способом прокачати магію ілюзії, але реалізувати задум постійно заважали обставини.

Свою історію гравець розповів в окремій публікації на форумі. У Skyrim є заклинання "Люті", яке змушує низькорівневих супротивників протягом 30 секунд атакувати своїх соратників. Якщо використовувати його постійно на одній цілі, то можна швидко прокачати магію "Ілюзії". Бандити, великі тварини і NPC для цього завдання не підходять: можуть виникнути проблеми зі стражниками або ж доведеться вступити в бій, якщо не встигнути вчасно застосувати навик.

А ось курки — інша справа. На них "Лють" теж діє, але домашня птиця зазвичай нікого не атакує. Задум PromptZues19508 був простий: знайти курку і кожні 30 секунд використовувати на ній заклинання. Ось тільки цей план швидко провалився.

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Перша курка під ефектом вміння здалася занадто небезпечною міському стражнику, і той її вбив. Тоді PromptZues19508 вирішив змінити стратегію. Він спробував виманити ціль на безлюдну місцевість, але і тут гравця чекав провал. Куди б не відправився користувач, курок постійно вбивали. Їх знищували дракони, найманці і бандити, а одного разу PromptZues19508 сам випадково став причиною смерті тварини. З усіх курок вижити могла лише одна, яка втекла від гравця. Але враховуючи загальну тенденцію, сподіватися на це не доводиться.

Коротко про The Elder Scrolls V: Skyrim

Це легендарна екшен-RPG, яка вийшла десять років тому. Нещодавно вона отримала ювілейне видання з різними добавками.

Сюжет гри розповідає про протистояння дракону Алдуіну. Він збирається знищити світ, а зупинити монстра здатний тільки головний герой.

У проекті можна виконувати завдання, битися, прокачувати персонажа, зводити власний будинок, збирати екіпіровку і так далі.

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