Найочікуваніша гра останніх років вийде восени 2025 року, але тільки на консолях.

Серед усіляких очікувань, пов'язаних із Grand Theft Auto 6, тема можливої затримки релізу залишається однією з найбільш обговорюваних. Втім, видавець Take-Two, що володіє Rockstar Games, запевнив, що затримок не планується.

За останніми даними, довгоочікуваний реліз шостої частини кримінальної саги все ще запланований на осінь 2025 року. Тоді проєкт стане доступним для власників PlayStation 5 і Xbox Series.

У новому фінансовому звіті Take-Two зазначено, що інтерес до GTA 6 постійно зростає. А ігри за франшизою GTA, як і раніше, добре продаються.

Спочатку очікувалось, що гра з'явиться в першій половині 2025 року. Пізніше з'явилися чутки, що розробка відстає від графіка і реліз можуть перенести з весни на осінь або навіть на 2026 рік – частково ця інформація підтвердилася. Нехай це і не було повноцінною затримкою, подібна зміна викликала хвилю занепокоєння серед фанатів, які чекають на нову частину гри вже понад десять років.

Тим часом, Rockstar наполягає на тому, щоб співробітники повноцінно повернулися в офіс, щоб прискорити темпи розробки, однак цьому раді не всі працівники, кажуть джерела. Разом з тим, вони побоюються, що їх змусять переробляти, щоб укластися в намічені терміни. Тому не можна виключати, що реліз сповзе до 2026 року.

Додамо, що ПК-версія GTA 6 досі офіційно так і не підтверджена. Вона не згадувалася ні в анонсуючому трейлері, ні у останньому фінансовому звіті. У тому, що вона існує сумніватися не доводиться, але, мабуть, ПК-геймерам знову доведеться чекати рік-півтора.

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Новин про шосту частину не було з моменту релізу анонсувального трейлера. З нього ми дізналися, що дія гри розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті. У грі буде два головні герої – чоловік і жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як сучасні Бонні та Клайд. У дебютному трейлері не був показаний реальний геймплей, натомість Rockstar показала нарізки кат-сцен і кадри з краєвидами Вайс-Сіті, які, дають змогу оцінити якість графіки, неігрових персонажів, поїздки на машинах та інших транспортних засобах, ігрові активності та інше. Також можна не сумніватися, що карта буде величезною і помітно перевершить Лос-Сантос із GTA 5. Подейкують, що гравці зможуть заходити в 70% будівель.

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