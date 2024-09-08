Водночас ПК-геймерам доведеться почекати і зовсім до 2027 року.

Найочікуваніша гра сучасності, Grand Theft Auto VI, таки не вийде в раніше визначені терміни – кажуть інсайдери Rockstar із посиланням на розробників із двох неназваних студій.

Первісно GTA 6 мала вийти восени майбутнього року, але розробники вирішили відкласти реліз до 2026 року. Згідно з інформацією, опублікованою ресурсом GTABase, Rockstar вже визначилися з новою датою релізу – перша половина 2026 року.

Передбачається, що гра спочатку вийде на PS5 і Xbox Series, а ПК-версія з'явиться через 12-18 місяців після релізу на консолях.

Причину перенесення інсайдери не озвучили, але в березні з'являлася інформація, що розробка GTA 6 відстає від графіка і реліз можуть перенести на 2026 рік. Rockstar нібито наполягає на тому, щоб співробітники повноцінно повернулися в офіс, щоб прискорити темпи розробки, але цьому раді не всі працівники. Крім того, вони побоюються, що їх змусять переробляти, щоб укластися в намічені терміни.

За офіційними даними Take-Two, власника Rockstar, реліз гри все ще очікується "восени 2025 року". Компанія ніяк не прокоментувала слух про перенесення на рік.

Трейлер GTA 6 зібрав уже 200 млн переглядів

GTA 6: що відомо про найочікуванішу гру в історії

Новин про шосту частину не було з моменту релізу анонсувального трейлера. З нього ми дізналися, що дія гри розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті. У грі буде два головні герої – чоловік і жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як сучасні Бонні та Клайд.

У дебютному трейлері не був показаний реальний геймплей, натомість Rockstar показала нарізки кат-сцен і кадри з краєвидами Вайс-Сіті, які, дають змогу оцінити якість графіки, неігрових персонажів, поїздки на машинах та інших транспортних засобах, ігрові активності та інше.

Також можна не сумніватися, що карта буде величезною і помітно перевершить Лос-Сантос із GTA 5. Подейкують, що гравці зможуть заходити в 70% будівель

Вас також можуть зацікавити новини: