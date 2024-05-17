До цього компанія планувала запуск гри протягом усього 2025-го.

У своєму останньому фінансовому звіті видавництво Take-Two (власник Rockstar) повідомило – довгоочікуваний реліз Grand Theft Auto VI намічено на осінь 2025 рік. Тоді гра має вийти на PlayStation 5 і Xbox Series, пише IGN.

Раніше в мережі ходили чутки, що розробка гри відстає від графіка і реліз можуть перенести з весни на осінь або навіть на 2026 рік – частково інформація підтвердилася.

До речі, ПК-версія GTA 6 досі офіційно так і не підтверджена. Вона не згадувалася ні в анонсуючому прес-релізі, ні в останньому фінансовому звіті. Те, що вона зрештою вийде, сумніватися не доводиться, але навіть орієнтовні терміни її релізу поки що невідомі. Нагадаємо, що на порт GTA 6 довелося чекати два роки після прем'єри на консолях.

GTA 6: що ми вже знаємо про гру

Дія гри розгорнеться у Вайс-Сіті - проте його сучасному варіанті, а не версії 80-х. У грі буде два головні герої - Лусія і Джейсон. Їхня лінія заснована на історії Бонні та Клайда, відомих грабіжників банків часів Великої депресії США.

Вперше в історії GTA протагоністом стане жінка, а перемикатися між персонажами можна в будь-який час. Ігровий процес GTA 6 заснований на напрацюваннях GTA 5 і RDR 2 2. Як і в попередніх частинах GTA, тут потрібно буде досліджувати відкритий світ, використовувати вогнепальну зброю, грабувати магазини і водити машини.

У дебютному трейлері, який зібрав уже майже 200 млн переглядів, показано нарізки кат-сцен й кадри з краєвидами Вайс-Сіті, які дають змогу оцінити якість графіки, неігрових персонажів, поїздки на машинах та інших транспортних засобах, стрілянину та інше.

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