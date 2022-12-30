Інсайдер Том Хендерсон неодноразово доводив, що володіє вагомими зв'язками в ігровій індустрії. Наприклад, саме він поділився подробицями Grand Theft Auto 6 ще до вересневого витоку. А перед The Game Awards 2022 інформатор правильно передбачив частину проектів, які показали на заході. Тепер же інсайдер опублікував список з п'яти головних ігрових анонсів в 2023 році. І в ньому вистачає сюрпризів.
Свіжою порцією прогнозів Хендерсон поділився на своєму сайті Insider Gaming. На п'яту позицію він помістив Project Keystone — хмарну консоль від Microsoft. Генеральний директор Microsoft Gaming Філ Спенсер повідомляв, що випуск пристрою скасували через занадто високу вартість. Але, за словами інсайдера, її повноцінний анонс в кінці 2023 року можливий, коли корпорація розбереться з ціною. А закриття конкурента у вигляді Google Stadia має підштовхнути Microsoft до випуску пристрою.
Четверте місце займає анонс PlayStation 5 зі знімним дисководом, про яку Хендерсон вже розповідав раніше. Він відбудеться в першій половині 2023-го, а на ринки приставка надійде в наступному вересні. Ця модель дозволить знизити витрати на виробництво і доставку PS5, а також повністю замінить існуючі варіанти консолі.
Фінал епопеї навколо покупки Activision Blizzard розташувався на третьому місці. Хендерсон не впевнений, що Microsoft успішно завершить поглинання. Британський регулятор проводить розслідування угоди, а Федеральна торгова комісія США подала до суду з метою заблокувати придбання видавництва. Однак, як вважає інсайдер, в наступному році стане зрозуміло, чи увійде Activision Blizzard в табір "зелених".
"Срібло" дісталося анонсу GTA 6. Хендерсон раніше вже говорив, що гра вийде в 2024 або 2025 році. Інсайдер і далі впевнений у своїй інформації. А Rockstar Games зазвичай показує новинки за два роки до релізу. Тому анонс в 2023-му і запуск в 2025-му — ось черговий прогноз Хендерсона.
На першому місці розташувалася демонстрація умовної Nintendo Switch 2. Перша ітерація консолі вийшла шість років тому і вже сильно застаріла. А нещодавно з'явилися чутки, що Switch Pro, про яку так багато говорили інсайдери, скасована. Nintendo вирішила рухатися до повноцінної зміни поколінь, тому анонс повністю нової гібридної консолі в 2023 році більш ніж реальний.