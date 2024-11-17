Моди Kukielle завантажили майже 500 тисяч разів.

Відома в певних колах розробниця модів для TES V: Skyrim під ніком Kukielle заявила, що вона втомилася від постійного цькування з боку інших учасників ком'юніті та припиняє розробку модифікацій.

Найвідомішою роботою Kukielle став мод Daegon and Kaeserius, який завантажили приблизно 475 тисяч разів. Модифікація додає в гру два нових супутники, поведінка яких радше нагадує компаньйонів з Baldur's Gate 3 або будь-якої іншої RPG, заснованої на DnD. У Дейган і Кесаріуса є свій опрацьований бекграунд і особисті квести, персонажі жваво реагують на все, що відбувається навколо, і, здається, живуть своїм життям. Kukielle записала понад 6 тисяч унікальних реплік для персонажів.

Пізніше Kukielle зробила ще один схожий мод, Little Witch Taeka, який додавав у гру тільки одного нового супутника. Гравці просили розробницю доповнити історію Тейки і створити для неї любовний інтерес, з чим Kukielle була категорично не згодна: "В останньому оновленні Тейки була величезна квестова лінія з двох частин, яка підхоплює існуючий роман, який я копітко створювала для вас, і який ніколи не був мені цікавий. Більше я так робити не буду". Для Kukielle головним була взаємодія її супутників саме з гравцем, а не іншими персонажами.

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Варто зазначити, що це була далеко не перша сварка між Kukielle і гравцями, однак ця стала останньою краплею для моддера. "Чесно кажучи, я не знаю, чому я взагалі це роблю все це. Ні, я не буду додавати до неї нових персонажів або нову роботу взагалі. З мене досить."

Kukielle втомилася постійно змінювати свої роботи на догоду гравцям, які все одно залишаться чимось незадоволеними: "Це співтовариство лише бере, бере і бере, майже нічого не даючи натомість. Будь ласка, не кажіть, що я не приймаю критику. Я витерпіла достатньо. Я змінила все у своїй роботі заради вас усіх, поки це не вбило мене. Мене нудить щоразу, коли я заходжу на цей сайт."

Виданню Games Radar вдалося поговорити з Kukielle. Вона розповіла, що зрив стався не через сам факт вимог гравців, а через їхнє ставлення до неї:

Одна з тих речей, які накопичуються з часом. Щоденні утиски тільки через те, що я дівчина, і через те, що мене ніколи не сприймають всерйоз, незважаючи на величезний обсяг технічної роботи, яку я виконала.

"Мені потрібен був персонаж зі справжньою індивідуальністю, з яким я могла б спілкуватися. Мені потрібна була найкраща подруга.", так Kukielle описує початкову ідею своїх модів.

Розробниця поділилася, що учасники ком'юніті постійно об'єктивізували її, хоча в її модах ніколи не було сексуального контенту: "Будучи однією з нечисленних дівчат у 99-відсотково чоловічій сфері, я постійно піддаюся приниженням і відома як "розпусне секс-кошеня". Я ніколи не створювала сексуального контенту, але люди говорять про мене так, наче я його створюю, наче вони повинні отримати його від мене."

Нагадаємо, що нещодавно CD Project RED підбила підсумки конкурсу на найкращий сюжетний мод для "Відьмака 3". Переможцем стала модифікація, де гравцеві належить узяти під управління навіть не Геральта.

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