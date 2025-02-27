Раніше актор озвучення G-Man обіцяв несподівані сюрпризи у 2025 році.

У мережі все більше і більше говорять про відеогру, на яку багато хто чекає вже два десятиліття. Йдеться, звичайно ж, про Half-Life 3. Датамайнер Тайлер Маквікер, який присвятив кар'єру висвітленню пов'язаних із Valve новин, заявив, що нова "Халфа" перебуває на фінальних стадіях розробки.

Такого висновку блогер дійшов після вивчення файлів останнього великого оновлення для Dota 2. У них він знайшов безліч згадок ідентифікаторів і функцій, пов'язаних з оптимізацією та поліруванням – вони належать до проєкту з кодовою назвою HLX, під яким у мережі мають на увазі Half-Life 3.

Як переконаний Маквікер, подібна активність вказує, що Valve розпочала фінальне полірування й оптимізацію гри. На його думку, нову Half-Life можуть анонсувати вже у 2025 році. Зазначимо, що повернення легендарної франшизи цього року передбачив і відомий журналіст Джейсон Шрайер, а актор озвучення G-Man обіцяв несподівані сюрпризи у 2025 році.

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З останніх чуток, у Half-Life 3 буде генерація рівнів та інноваційний рівень взаємодії з навколишнім середовищем. При цьому гра відійде від лінійної розповіді та запропонує більш відкритий і нелінійний геймплей.

За деякими даними, робота над грою почалася відразу після релізу Half-Life: Alyx, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен. Очікується, що це не буде гра для VR-пристроїв, як у випадку з Half-Life: Alyx, а повноцінний одиночний тайтл.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року відбувся реліз прологу "фанатської" версії Half-Life 3. За основу сюжету взято текст, опублікований сценаристом Valve Марком Лейдлоу, у якому той описав передбачувані події третього епізоду Half-Life 2.

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