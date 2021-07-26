Студія Kojima Productions повідомила про продажі Death Stranding на ПК та PS4. Станом на березень 2021 року загальний тираж гри склав 5 мільйонів копій.
Про це розробники повідомили в інтерв'ю виданню GamesIndustry. Джей Бур, голова видавничого підрозділу Kojima Productions зазначив, що це хороші показники для Death Stranding.
Розробник також нагадав про те, що 23 вересня на PlayStation 5 вийде режисерська версія гри. В Death Stranding Director's Cut скоротять завантаження, додадуть підтримку тривимірного звуку, функцій геймпада DualSense, а також нову зброю, транспортні засоби, обладнання, гоночний режим та новий сюжетний контент.
Власники оригінальної гри зможуть оновитися до режисерської версії за $10.
Трейлер Death Stranding Director's Cut
Коротко про Death Stranding
- Дія гри розгортається у постапокаліптичному майбутньому на території колишніх Сполучених Штатів Америки, зруйнованих вторгненням примарних істот з іншого світу.
- Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Головний герой, Сем Бріджес, мусить перетнути континент і зв'язати один з одним ізольовані поселення.
- У роботі над грою взяли участь актори Норман Рідус, Мадс Міккельсен, Леа Сейду, Ліндсі Вагнер, Трой Бейкер, а також режисер Гільєрмо дель Торо.
- Death Stranding вийшла на PS4 в листопаді 2019 року, а на ПК гру випустили в липні 2020-го.