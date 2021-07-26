Режисерська версія гри японського геймдизайнера вийде 23 вересня на PlayStation 5.

Студія Kojima Productions повідомила про продажі Death Stranding на ПК та PS4. Станом на березень 2021 року загальний тираж гри склав 5 мільйонів копій.

Про це розробники повідомили в інтерв'ю виданню GamesIndustry. Джей Бур, голова видавничого підрозділу Kojima Productions зазначив, що це хороші показники для Death Stranding.

Розробник також нагадав про те, що 23 вересня на PlayStation 5 вийде режисерська версія гри. В Death Stranding Director's Cut скоротять завантаження, додадуть підтримку тривимірного звуку, функцій геймпада DualSense, а також нову зброю, транспортні засоби, обладнання, гоночний режим та новий сюжетний контент.

Власники оригінальної гри зможуть оновитися до режисерської версії за $10.

Трейлер Death Stranding Director's Cut

Коротко про Death Stranding

Дія гри розгортається у постапокаліптичному майбутньому на території колишніх Сполучених Штатів Америки, зруйнованих вторгненням примарних істот з іншого світу.

Сполучною ланкою між людьми стають кур'єри. Головний герой, Сем Бріджес, мусить перетнути континент і зв'язати один з одним ізольовані поселення.

У роботі над грою взяли участь актори Норман Рідус, Мадс Міккельсен, Леа Сейду, Ліндсі Вагнер, Трой Бейкер, а також режисер Гільєрмо дель Торо.

Death Stranding вийшла на PS4 в листопаді 2019 року, а на ПК гру випустили в липні 2020-го.

Автор: Сергій Коршунов