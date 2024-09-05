У Warner Bros. вирішили не тримати інтригу і офіційно підтвердили, що Hogwarts Legacy 2 знаходиться в розробці.

Чутки про створення другої частини Hogwarts Legacy, які ходили ще з минулого року, підтвердилися. Гуннар Віденфельс, який обіймає посаду фінансового директора Warner Bros. Discovery офіційно підтвердив, що Hogwarts Legacy 2 знаходиться в розробці.

Над проєктом почали працювати ще навесні 2023-го, одразу після того, як стало зрозуміло, що Hogwarts Legacy стала бестселером на всіх платформах. Сиквел має стати ще популярнішим і є "одним із головних пріоритетів" для компанії на найближчі роки, наголосив Віденфельс.

Однак на близький вихід розраховувати не доводиться. Чекати релізу Hogwarts Legacy 2 доведеться щонайменше декілька років. Точну або навіть приблизну дату виходу в керівництва Warner Bros називати не стали.

Нагадаємо, Hogwarts Legacy відправляє гравців у Гоґвортс зразка 1800-х років. Головним героєм гри став п'ятикурсник, здатний освоїти стародавню магію. Всупереч скандалам і бойкотам у соціальних мережах Hogwarts Legacy стала одним із головних релізів 2023 року і була продана тиражем понад 22 млн копій.

Ходять чутки, що Warner Bros також працює над режисерською версією першої частини. Можливо, геймерам представлять повноцінне сюжетне доповнення, але офіційної інформації про нього поки немає.

Нагадаємо, раніше студія Hangar 13 анонсувала нову "Мафію", яка стане приквелом для випущених раніше частин і розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії 1900-х років. Чекати не так довго: реліз у 2025 році на ПК, Xbox Series і PlayStation 5.

Також у мережі знову говорять про Half-Life 3. Інсайдери запевняють, що нова частина культової серії таки побачить світ і продовжить сюжет Half-Life: Alyx, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен. Вихід очікується приблизно у 2026-му.

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