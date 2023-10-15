Проєкт розробляється на движку Unreal Engine 5, а ігровий процес зав'язаний на використання мікрофона.

Ігрові ЗМІ звернули увагу на трейлер незвичайного ужастика під назвою Don't Scream. На перший погляд, це звичайнісінький представник інді-жанру. Однак у "іграшки" є дуже унікальна ідея – якщо ви закричите, доведеться починати спочатку.

Ужастик відтворює події Хелловінської ночі 1993 року, а ігровий процес зав'язаний на використання мікрофона. Під час проходження потрібно бродити по похмурому лісі, де відбуваються дивні речі, на які не можна реагувати криком. Візуальний стиль Don't Scream натхненний відеозаписами 90-х років, які зняті на камеру.

Сама гра триває всього лише 18 хвилин. Підступ в тому, що час в грі йде тільки в тому випадку, коли персонаж рухається. Розробники обіцяють десятки динамічних страшних ситуацій, а кожне проходження буде унікальним.

У ранньому доступі Don't Scream вийде вже 27 жовтня. А поки гру можна додати до списку бажаного Steam.

Цей жовтень завалить нас ігровими релізами. Кожен з гравців знайде щось своє: від довгоочікуваних сиквелів до ігор за коміксами і мультсеріалами. Одним з найбільш очікуваних проєктів вважається психологічний трилер Alan Wake 2 від Remedy. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що гра отримає офіційну українську локалізацію.

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