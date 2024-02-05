Компанія має намір підвищити доходи ігрового підрозділу за рахунок консолей Sony, а потім реінвестувати отримані кошти в Xbox.

Відразу декілька авторитетних джерел повідомляють, що Microsoft готується представити нову стратегію Xbox по відношенню до ексклюзивних ігор. Вона передбачає випуск своїх головних ексклюзивів на платформах конкурентів, передає The Verge.

Насамперед мова йде про космічну RPG Starfield від Bethesda. За інформацією джерела, Microsoft має необхідні інструменти для портування гри на PlayStation 5. Приблизна дата релізу не уточнюється, але нібито це станеться після виходу розширення Shattered Space в кінці року.

Другим проєктом стане Indiana Jones and The Great Circle, представлена Bethesda на недавньому показі Xbox Developer_Direct. Вихід гри-екшену про Індіану Джонса очікується до кінця 2024 року. Власники PlayStation зможуть опинитися в шкурі знаменитого археолога через пару місяців після релізу на консолях Microsoft, стверджують інформатори.

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У звіті також говориться, що Hi-Fi Rush і Sea Of Thieves, до цього ексклюзивні для Xbox, також заглянуть на суперницькі платформи. При цьому Hi-Fi Rush може вийти вже в першому кварталі цього року.

Стверджується, що зміна стратегії Xbox в бік мультиплатформеності стала наслідком невдоволення прогнозованою виручкою при нинішньому підході. У Microsoft мають намір підвищити доходи ігрового підрозділу за рахунок консолей Sony, а потім реінвестувати отримані кошти в Xbox.

Як повідомляв УНІАН, цього року вийде оновлена лінійка Xbox Series X/S. їх представлять восени. У старшої приставки буде циліндричний корпус і з'явиться версія з SSD на 2 терабайти. А енергоспоживання зменшиться на 15%.

Своєю чергою, Sony активно працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Є інформація, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт при роздільній здатності 4K, також буде додано режим продуктивності в 8K. Реліз теж відбудеться восени 2024 року

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