Розробникам Kitten Space Agency не дали зробити Kerbal Space Program 2 і вони розробили свій космосім.

Розробники Stationeers та Icarus зі студії RocketWerkz працюють над духовним спадкоємцем Kerbal Space Program під назвою Kitten Space Agency.

Про це повідомив генеральний директор студії і творець DayZ Дін Голл на форумі Reddit. За його словами, вони прагнуть створити "вбивцю KSP", залучаючи до роботи колишніх розробників оригінальної гри та її сиквела.

RocketWerkz раніше подавала заявку на розробку Kerbal Space Program 2 для Private Division, але їхню пропозицію не було прийнято. Холл зазначив, що їхня презентація фокусувалася на технічних аспектах і дизайні, а не на візуальній частині, що, можливо, вплинуло на рішення видавця.

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У новій грі студія має намір зберегти атмосферу і складність оригінальної KSP, спираючись на надійні структури даних і зручність для моддерів: "Ми не намагаємося винаходити колесо, а хочемо поліпшити базу для спільноти".

Серед запланованих функцій - будівництво баз на інших планетах, системи життєзабезпечення, мультиплеєр і плавні переходи між екранами без завантажень.

Першу версію гри RocketWerkz планує випустити безкоштовно і без DRM, щоб завоювати довіру гравців після розчарування в KSP2. Моддери зможуть отримати доступ до ранніх збірок уже наприкінці цього або на початку наступного року.

На питання про можливі юридичні претензії з боку Take-Two Interactive Холл відповів, що не боїться судових розглядів: "Нехай спробують! Це буде чудовою рекламою для нас. У нас чудові юристи".

Студія розраховує відкрити доступ до гри широкій аудиторії приблизно в середині наступного року. Голл закликає спільноту стежити за оновленнями і готуватися до нових космічних пригод.

Нагадаємо, що нещодавно видання PC Gamer опублікувало список найкращих ігор усіх часів і народів. Перша частина Kerbal Space Program отримала своє почесне місце в першій сотні найкращих проєктів.

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