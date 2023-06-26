Новий масштабний проєкт від ентузіастів.

Користувачі постійно використовують різноманітні ігри з будівництвом, щоб відтворювати знамениті об'єкти або споруди. А іноді їх проєкти досягають значно більших масштабів. До таких належить творіння відвідувача форуму Reddit під псевдонімом Zocom7. Він використав містобудівний симулятор Cities: Skylines, щоб реалізувати в ньому всю карту з Grand Theft Auto: San Andreas.

Оцінити роботу можна завдяки опублікованими фото. Проєкт Zocom7 розрахований на понад 170 тисяч жителів. Автор також заповнив карту трафіком на 76%. Він додав метро, трамваї, тролейбуси, поїзди та екскурсійні автобуси. Маршрутки, таксі та поштові вантажівки не застосовувалися, щоб не перенасичувати рух на дорогах.

Окремо автор розповів, з якими проблемами довелося зіткнутися при реалізації карти з GTA: San Andreas. Наприклад, правильно розташувати міст Золоті Ворота і міст через затоку не вдалося. Довелося робити поправку на особливості містобудування в Cities: Skylines навіть із застосуванням модифікації Move It.

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Однак в цілому робота вийшла дуже деталізованою. Впізнаються загальні обриси світу і районів, а всі будинки і вулиці відповідають першоджерелу. Є навіть знаменита Гроув-Стріт, де жив Сі-Джей зі своєю бандою.

Коротко про Grand Theft Auto: the Trilogy — The Definitive Edition

У ремастерах майже кожен аспект візуальної складової був виконаний погано. Це стосується текстур, моделей, ефектів, рослинності, освітлення та іншого.

Оновлені версії також страждали від засилля багів. Деякі з них відчутно заважали проходити ігри.

З моменту запуску ремастери отримали патчі, які усунули частину проблем. Наприклад, вони виправили дощ у San Andreas, через який нічого не було видно.

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