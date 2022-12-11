Виявляється, зелені ворони — це діти, принесені в жертву верховному скандинавському богу.

В God of War Ragnarök, як і попередній частині серії, є "очі Одіна". Це зелені ворони, які літають на різних локаціях. Користувачі можуть знищувати їх кидками Левіафана, як якісь колекційні предмети. Однак нещодавно гравці з'ясували страшну правду про цих птахів.

Новий бойовик Santa Monica Studio дає можливість відвідати Ніфльхейм, один з дев'яти світів скандинавської міфології. На цій локації можна виявити велике дерево, де розташовані духи воронів — імовірно, знищених в God of War 2018 року. Тут Кратос з Атреєм дізнаються подробиці про "очі Одіна". Правда, обсяг деталей залежить від кількості знищених птахів в God of War Ragnarök.

Користувач форуму Reddit під псевдонімом jakehieu виявив, що після певного числа вбитих воронів духи на дереві повідають страшну правду про своє походження. Вони скажуть: "Мама і тато затягнули петлю, щоб відправити нас до Одіна грітися в його променях". Тобто зелені птахи — це діти, яких батьки принесли в жертву верховному богу. Судячи з коментарів на Reddit, багатьох фанатів гри ця інформація шокувала.

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God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök стали Фрейя і Тор, а Тюра, судячи з усього, зробили союзником протагоніста.

У продовженні серії з'явилися нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийшла 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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