У магазині цифрової дистрибуції Steam стартував традиційний літній розпродаж. До вечора 22 липня користувачі мають змогу поповнити свою колекцію найрізноманітнішими іграми – від інді-проектів до ААА-хітів – адже ціни на них найнижчі за рік.

Оскільки в акції беруть участь десятки тисяч відеоігор, Valve оновила головну сторінку Steam, додавши рубрику "Великі знижки". У лідерах продажів зараз значаться такі ігри:

Elden Ring – 1259 грн (знижка 30%);

Baldur's Gate 3 – 719 грн (знижка 20%)

Persona 3 Reload – 1399 грн (знижка 30%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 1399 грн (знижка 30%)

Tekken 8 – 1196 грн (знижка 43%)

Lies of P – 975 грн (знижка 40%)

Cyberpunk 2077: Повне видання – 934 грн (знижка 43%)

Sea of Stars – 490 грн (знижка 43%)

Fallout 76 – 133 грн (знижка 75%)

Metro Saga Bundle – 89 грн (знижка 89%)

Frostpunk – 60 грн (знижка 90%)

HITMAN World of Assassination – 60 грн (знижка 90%)

Disco Elysium: The Final Cut – 47 грн (знижка 90%)

Batman: Arkham Knight – 27 грн (знижка 90%)

Крім того, під час літнього івенту користувачі Steam можуть отримати подарункові стікери та інші бонуси для оформлення профілю. Придбати тематичні предмети за очки можна на цій сторінці.

Якщо ви пропустили червневі релізи, УНІАН розповідав, що цікавого виходили цього місяця. Це, наприклад, рольова гра на 100+ годин, велике сюжетне доповнення для Elden Ring, новий хорор від творців Amnesia і багато інді.

А тим часом крупний витік розкрив підготовлювані ПК-версії The Last of Us 2, Final Fantasy 16, Red Dead Redemption та інших ігор. Цілком імовірно, що деякі з цих проєктів будуть ексклюзивом Epic Games Store.

