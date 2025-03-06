Мільярдер використовує 49-дюймовий монітор роздільною здатністю dual-QHD з недорогою карткою для 1080р-геймінгу.

Інтернетом розлетілося фото ПК Ілона Маска, встановленого в його кабінеті в Білому домі. Техноксперти Tom's Hardware пишуть, що сетап найбагатішої людини у світі виглядає щонайменше "незбалансованим".

На фотографії видно, що в системному блоці встановлено відеокарту MSI. Що за модель, незрозуміло, але всі сходяться на думці, що це рівень Nvidia RTX 4060/4070, враховуючи компактні габарити прискорювача. Однак найбільше здивування викликає вибір монітора.

Комп'ютер під'єднано до здоровенного 49-дюймового монітора Samsung Odyssey OLED G9 з роздільною здатністю dual-QHD (5120×1440 пікселів), що викликає сумніви в адекватності вибору умовної RTX 4060 для такої високої роздільної здатності. Це порівняли з використанням мотора від газонокосарки для спортивного автомобіля.

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Мишка на фото, схоже, Logitech G502 Hero, однак килимка для неї на столі чомусь немає. Ще мільярдер виявився любителем RGB-підсвічування.

Сам Маск називає себе завзятим геймером, але його ігрова майстерність раз у раз піддається критиці. У листопаді мільярдер хвалився тим, що входить до 20-ки найкращих гравців світу в Diablo 4 і великий майстер у Path of Exile 2. Але на стримі не зміг розібратися з базовими механіками. Пізніше Маск зізнався в бустингу акаунтів.

Водночас Маск ообіцяв "знову зробити ігри великими", анонсувавши відкриття ШІ-студії. Він згадав, що його нова компанія xAI має у своєму розпорядженні більш ніж 100 000 сучасних графічних процесорів від Nvidia, що має допомогти в реалізації його амбітних планів.

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