А ще стало відомо, хто виконав роль жіночого протагоніста.

Для Rockstar Games настала смуга невдач. Минулого тижня хакер під псевдонімом teapotuberhacker організував колосальний витік матеріалів з ранньої версії GTA 6. Завдяки цьому підтвердилися відомості інсайдерів про гру і стали відомі різні деталі. Зломника, судячи з джерел ЗМІ, заарештували в Британії. Однак користувачі вже "накопали" нову порцію відомостей. На цей раз інформація витекла в інтернет завдяки виконавиці ролі головної героїні.

Гравці звернули увагу на сторінку актриси Олександри Ечаваррі на IMDb. Вона знімалася у фільмі "Привабливість Парижа", серіалі Pandemic and Chill і десятці короткометражок. А майбутньою роботою виконавиці вказана Grand Theft Auto 6.

Ечаваррі зіграла в очікуваному екшені дівчину Люсію. Судячи з усього, це головна героїня, яка фігурувала у витоку. А поруч з інформацією про участь у розробці вказані терміни релізу GTA 6. Проект вийде в 2025 році, що збігається з інформацією інсайдерів. Зазвичай акторам озвучення заборонено розкривати такі подробицями, тому Ечаваррі, швидше за все, допустила витік.

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Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим — хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні і Клайда.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і провокаційною в порівнянні з попередніми частинами.

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