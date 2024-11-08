Більше ніякого бексіту.

В останньому оновленні для God of War: Ragnarok на Playstation 5 Pro гравцям дали налаштувати найбільш надокучливий елемент у грі.

Розробники гри з Santa Monica Studios розповіли, що вони додали можливість зменшити кількість підказок від компаньйонів під час розв'язання головоломок. На релізі гри це називали одним із найбільш дратівливих видів бексітінгу, гравцеві просто не давали часу самому подумати над загадкою, як супутник уже підказував правильний шлях вирішення. Те саме стосується і босів, бої з якими обставлені як невеликі головоломки.

Варто зазначити, що у версії для ПК це налаштування з'явилося ще у вересні.

У перший час після виходу God of War: Ragnarok YouTube був заповнений роликами з прикладами бексіта гри.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що екранізація God of War змінила шоураннера. Тепер серіалом за мотивами гри завідує Рональд Мур, відомий за роботою над проєктами "Заради всього людства" і "Зоряний Шлях".

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