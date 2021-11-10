Мова про Fight Night, за відродження якої ратує промоутер Тайсона Ф'юрі.

Довірений інсайдер Том Хендерсон, який неодноразово розголошував правдиву інформацію про Call of Duty і Battlefield, поділився цікавою новиною. За його словами, Electronic Arts збирається воскресити Fight Night — знамениту серію боксерських симуляторів.

Інформатор отримав доступ до внутрішнього листа ЕА, де згадувалася поки ще не анонсована гра. Видавництво вже почало її розробляти, але зіткнулося з несподіваними труднощами. Через конкуренцію на ринку Electronic Arts не зуміла знайти потрібних фахівців для виробництва Fight Night. А перенаправляти на проект старших розробників з команди UFC 5 компанія не захотіла. Це могло б негативно вплинути на якість згаданої гри, яка повинна вийти в кінці 2022 року.

Відсутність людських ресурсів змусила ЕА тимчасово призупинити виробництво Fight Night. До гри повернуться після випуску UFC 5, а її реліз відбудеться приблизно в 2024 році.

Що відомо про нову Fight Night

За допомогою свіжого проекту Electronic Arts хоче закріпитися на ринку файтингів.

Нові частини франшизи перестали виходити через дорогі ліцензії на використання зовнішності знаменитих боксерів і арен.

Ідею нової Fight Night запропонував промоутер Тайсона Ф'юрі Едді Хірн. За його словами, публіка завжди реагує позитивно, коли чує про відродження франшизи.

Автор: Назар Степорук