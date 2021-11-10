Довірений інсайдер Том Хендерсон, який неодноразово розголошував правдиву інформацію про Call of Duty і Battlefield, поділився цікавою новиною. За його словами, Electronic Arts збирається воскресити Fight Night — знамениту серію боксерських симуляторів.
Інформатор отримав доступ до внутрішнього листа ЕА, де згадувалася поки ще не анонсована гра. Видавництво вже почало її розробляти, але зіткнулося з несподіваними труднощами. Через конкуренцію на ринку Electronic Arts не зуміла знайти потрібних фахівців для виробництва Fight Night. А перенаправляти на проект старших розробників з команди UFC 5 компанія не захотіла. Це могло б негативно вплинути на якість згаданої гри, яка повинна вийти в кінці 2022 року.
Відсутність людських ресурсів змусила ЕА тимчасово призупинити виробництво Fight Night. До гри повернуться після випуску UFC 5, а її реліз відбудеться приблизно в 2024 році.
Що відомо про нову Fight Night
- За допомогою свіжого проекту Electronic Arts хоче закріпитися на ринку файтингів.
- Нові частини франшизи перестали виходити через дорогі ліцензії на використання зовнішності знаменитих боксерів і арен.
- Ідею нової Fight Night запропонував промоутер Тайсона Ф'юрі Едді Хірн. За його словами, публіка завжди реагує позитивно, коли чує про відродження франшизи.