Це вже не вперше, коли в мережі з'являється інформація про те, що IT-гігант розглядає можливість придбати Valve.

Натхненна успішною угодою з придбання Activision Blizzard за $69 млрд після майже дворічної боротьби зі світовими регуляторами, корпорація Microsoft може "зазіхнути" на Valve, власника Steam і розробника культових Half-life, Dota і Counter-Strike.

Таку інформацію опублікував інсайдер Dior, відомий у спільноті CS. Нібито він чув, що компанія готує щедру пропозицію для Valve – за даними джерела, у витоках фігурує сума розміром щонайменше $16 млрд. До речі, якщо вірити оцінкам агентства Bloomberg, загальна вартість Valve становить близько 8 мільярдів.

Є відразу кілька причин, чому це мало б сенс для Microsoft, вважають аналітики. По-перше, IT-гігант відчайдушно намагається вийти на ринок портативних пристроїв, на якому Valve вже закріпилася завдяки Steam Deck. По-друге, це суттєво збільшить доходи Microsoft від комп'ютерних ігор, оскільки Steam уже давно називають "грошовим принтером". Але є не так багато причин вважати, чому це має сенс для Valve.

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Хоча ця інформація поки що залишається на рівні чуток і не підтверджена жодними витоками або документами, закинута в мережу інформаційна бомба за кілька годин набрала майже два мільйони переглядів.

Цікаво, що кілька років тому в мережі вже з'являлася інформація про те, що Microsoft готує пропозицію про купівлю Valve. Це сталося під час судових розглядів щодо злиття компанії з Activision Blizzard. Тоді ж були опубліковані документи, що підтверджують інтерес компанії до купівлі Nintendo.

Ігровий підрозділ Microsoft зараз переживає сильну турбулентність. Раніше цього місяця компанія несподівано закрила чотири ігрові студії, включно з Arkane Austin і Tango Gameworks, яка зробила одну з найкращих ігор 2023 року. Це сталося в рамках ініціативи щодо урізання витрат, і процес, судячи з усього, ще не завершено.

Водночас у Microsoft розглядають чергове підвищення вартості Xbox Game Pass і вже підняли ціни на свої ігри в "дешевих" регіонах Steam, включаючи Україну. Від показників Xbox у 2024 році багато в чому залежатиме подальше майбутнє ігрового підрозділу Microsoft, стверджують аналітики.

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