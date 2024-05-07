Несподіваний реліз Hi Fi Rush і висока якість гри зробили її однією з найулюбленіших тайтлів у каталозі Microsoft.

Компанія Microsoft несподівано прийняла рішення закрити одразу чотири великих ігрових студії – про це повідомляють профільні ЗМІ. Деякі з підрозділів у своїх соцмережах уже підтвердили, що припиняють роботу.

Ось які студії потрапили під реструктуризацію:

Arkane Austin (Prey, Redfall, спільна розробка Dishonored);

Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within, Ghostwire Tokyo);

Alpha Dog Studios (Mighty Doom);

Roundhouse Games (підтримка The Elder Scrolls Online).

Таким чином, розробку Redfall буде припинено, а обіцяні раніше доповнення більше не вийдуть. Сервери гри закривати не планують, тому охочі зможуть продовжувати грати. А ось чи можна буде повернути кошти за покупку, невідомо.

У внутрішньому листі наголошується: закриття студій не свідчить про недостатню креативність або погану роботу їхніх співробітників. Це рішення ухвалено з метою "звільнити ресурси для збільшення інвестицій в інші частини портфоліо Microsoft і зосередитися на пріоритетних іграх".

Мабуть, найдивніше закриття зі списку – Tango Gameworks. Її ритм-екшен Hi-Fi Rush отримав схвальні відгуки від преси та гравців і став одним із найяскравіших релізів 2023 року. Нещодавно гра вийшла на PS5, а один із босів Microsoft називав її "проривним хітом, що перевершив усі очікування".

Нагадаємо, Microsoft купила Bethesda восени 2020 року за 7,5 мільярда доларів. У межах угоди під контроль компанії перейшли студії-розробники Fallout, Doom і The Elder Scrolls, а також Arkane з Tango Gameworks.

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