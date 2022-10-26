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Інсайдер billbil-kun майже щомісяця публікує відомості про безкоштовні ігри в PlayStation Plus до офіційного анонсу. І він ще жодного разу не помилився. Нещодавно інформатор розкрив склад листопадової добірки проектів. Вона включає один досить відомий блокбастер.

Свій пост billbil-kun традиційно опублікував на форумі Dealabs. За словами інсайдера, в листопаді користувачам PS Plus дістануться Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection і Heavenly Bodies. Ці ігри будуть доступні вже з першого числа, а раз так, то Sony повинна зробити офіційний анонс найближчим часом.

Детальніше про безкоштовні проекти для підписників PlayStation Plus у листопаді

Nioh 2 — це екшен з рольовими елементами в дусі серії Souls від студії Team Ninja і видавництва Koei Tecmo. Події гри розгортаються в кінці XVI століття в Японії, тобто до історії першої частини. Оповідь показує, як головний герой, найманець Хідейосі, в компанії соратників відправляється на пошуки каменів духів, що володіють великою силою. Геймплей Nioh 2 може похвалитися продуманою і глибокою бойовою системою, різноманітними ворогами і складними босами. Користувачам також належить прокачувати персонажа за одним із шляхів розвитку, підбирати екіпіровку, шукати секрети тощо.

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LEGO Harry Potter Collection — це колекція з двох частин серії, Years 1-4 та Years 5-7, від TT Games та Warner Bros. Interactive Entertainment. За назвою проекту можна зрозуміти його суть. Користувачам належить зануритися в історію Гаррі Поттера і його друзів, тільки в світі знаменитого конструктора. Геймплей підлаштований під реалії LEGO: для вирішення головоломок необхідно використовувати заклинання будівництва та інших операцій з блоками.

Heavenly Bodies — це головоломка з елементами пригоди від студії 2pt Interactive. У грі користувачам належить виконати серію завдань у відкритому космосі в 1970-ті роки. Геймплей в проекті заснований на фізичній моделі, яка імітує управління персонажем в умовах невагомості. Користувачі повинні рухати предмети, підтягуватися за допомогою поверхонь і всіляко взаємодіяти з космічними апаратами.

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