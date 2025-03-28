Китайський техногігант Tencent фактично став співвласником найприбутковіших франчайзів французького розробника.

Чутки про те, що Ubisoft створить окремий підрозділ із головними франшизами студії спеціально для продажу, підтвердилися. Французький розробник ігор вирішив відокремити франшизи Assassin's Creed, Far Cry і Rainbow Six.

У прес-релізі компанія оголосила про реструктуризацію і створення дочірньої організації з ринковою вартістю ~4 млрд євро. "Дочка" отримає контроль над франшизами Assassin's Creed, Far Cry і Tom Clancy's Rainbow Six. Крім того, туди перейдуть і команди розробників.

З порога в нову фірму інвестував китайський техногігант Tencent, викупивши частку у 25% нової компанії за 1.1 мільярда євро і фактично ставши співвласником найприбутковіших франчайзів Ubisoft.

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Журналіст Том Хендерсон пише, що дочірня компанія отримає більший ступінь автономності і зможе самостійно розвивати ігрові франшизи. Ubisoft, зі свого боку, отримуватиме дохід від роялті. За материнською компанією залишаться всесвіти Tom Clancy's Ghost Recon і The Division.

Закрити угоду, вже схвалену радою директорів Ubisoft, планується до кінця 2025 року. Подробиці співпраці буде оголошено пізніше.

В останній реліз Ubisoft – Assassin's Creed Shadows – зіграло вже понад 2 мільйони гравців. Це зробило старт нової частини франшизи успішнішим, ніж в Origins і Odyssey. А ось нова гра за всесвітом Star Wars провалилася.

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