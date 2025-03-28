Чутки про те, що Ubisoft створить окремий підрозділ із головними франшизами студії спеціально для продажу, підтвердилися. Французький розробник ігор вирішив відокремити франшизи Assassin's Creed, Far Cry і Rainbow Six.
У прес-релізі компанія оголосила про реструктуризацію і створення дочірньої організації з ринковою вартістю ~4 млрд євро. "Дочка" отримає контроль над франшизами Assassin's Creed, Far Cry і Tom Clancy's Rainbow Six. Крім того, туди перейдуть і команди розробників.
З порога в нову фірму інвестував китайський техногігант Tencent, викупивши частку у 25% нової компанії за 1.1 мільярда євро і фактично ставши співвласником найприбутковіших франчайзів Ubisoft.
Журналіст Том Хендерсон пише, що дочірня компанія отримає більший ступінь автономності і зможе самостійно розвивати ігрові франшизи. Ubisoft, зі свого боку, отримуватиме дохід від роялті. За материнською компанією залишаться всесвіти Tom Clancy's Ghost Recon і The Division.
Закрити угоду, вже схвалену радою директорів Ubisoft, планується до кінця 2025 року. Подробиці співпраці буде оголошено пізніше.
В останній реліз Ubisoft – Assassin's Creed Shadows – зіграло вже понад 2 мільйони гравців. Це зробило старт нової частини франшизи успішнішим, ніж в Origins і Odyssey. А ось нова гра за всесвітом Star Wars провалилася.